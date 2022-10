Bayern Monaco-Viktoria Plzen dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco ospita il Viktoria Plzen nel 3° turno del Gruppo C di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BAYERN MONACO-VIKTORIA PLZEN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayern Monaco-Viktoria Plzen

Data: 4 ottobre 2022

4 ottobre 2022 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite), Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (numero 254 del satellite), Infinity +

(201 del satellite), (213 del satellite), (numero 254 del satellite), Streaming: Sky Go, NOW, Infinity +

Il Bayern Monaco ospita all'Allianz Arena il Viktoria Plzen nel terzo turno del Gruppo C della Champions League 2022/2023.

Dopo aver affrontato Inter e Barcellona, le due squadre si sfidano nell'ultima gara del girone d'andata del raggruppamento.

I bavaresi sono a punteggio pieno grazie ai due successi, entrambi per 2-0, contro catalani e nerazzurri. Classifica completamente opposta per i cechi, che dopo l'1-5 del Camp Nou sono usciti sconfitti in casa per mano della squadra di Simone Inzaghi col 2-0 firmato Dzeko-Dumfries.

Bayern Monaco e Viktoria Plzen si affrontano per la terza volta nella storia. I due precedenti risalgono all'edizione 2013/2014 della Champions. I teutonici si sono aggiudicati entrambe le gare: 5-0 in casa e 1-0 in Repubblica Ceca.

In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Viktoria Plzen, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-VIKTORIA PLZEN

Bayern Monaco-Viktoria Plzen è in programma martedì 4 ottobre 2022 all'Allianz Arena di Monaco. Il fischio d'inizio della gara è fissato per le ore 18:45.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-VIKTORIA PLZEN IN TV

La sfida Bayern Monaco-Viktoria Plzen sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky, e sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite) e Sky Sport (numero 254 del satellite).

La gara in programma all'Allianz Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity +, visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Bayern Monaco-Viktoria Plzen su Sky è affidata a Pietro Nicolodi.

Infinity+, invece, non ha ancora annunciato chi racconterà le emozioni del match in programma all'Allianz Arena.

BAYERN MONACO-VIKTORIA PLZEN IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League Bayern Monaco-Viktoria Plzen potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 121 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire la sfida di Champions League, Bayern Monaco-Viktoria Plzen, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-VIKTORIA PLZEN

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, De Ligt Upamecano, Davies; Goretzka, Sabitzer; Gnabry, Sané; Musiala, Mané. All. Nagelsmann

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Pernica, Hejda, Jemelka; Bucha, Kalvach; Vlkanova, Pilar, Mosquera; Chory. All. Bilek