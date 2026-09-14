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Bayern Monaco-Union Berlino, anteprima della Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco vs Union Berlino
Bundesliga
Bayern Monaco
Union Berlino

Anteprima completa della sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco e Union Berlino. Analizziamo i risultati della 3ª giornata, il momento delle due squadre e i temi chiave in vista della sfida di venerdì sera all'Allianz Arena.

Bayern Monaco-Union Berlino: dettagli della partita

crest
Bundesliga - Game Week 4
Allianz Arena

Il calcio d'inizio di FC Bayern Munich e 1. FC Union Berlin è in programma il 18 settembre 2026 alle 18:30 GMT (14:30 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

Bundesliga del venerdì sera in Baviera

L'FC Bayern Munich torna in casa per ospitare l'1. FC Union Berlin all'Allianz Arena nell'anticipo della 4ª giornata della Bundesliga 2026/27. Dopo due vittorie consecutive tra competizioni nazionali ed europee, i giganti bavaresi puntano a blindare altri tre punti davanti ai propri tifosi per mantenere lo slancio iniziale in vetta alla classifica. Per l'Union Berlin, una difficile trasferta a Monaco dopo una frustrante sconfitta casalinga rappresenta un'immediata occasione per ripartire e mettere alla prova il proprio assetto difensivo contro il miglior attacco del campionato.

SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images

Kane e Karl regalano tre punti ai bavaresi

L'FC Bayern Munich arriva alla sfida del venerdì sera con il morale alto dopo la vittoria esterna per 2-1 contro l'SV Elversberg al Waldstadion an der Kaiserlinde nella 3ª giornata, il 13 settembre. Il giovane Lennart Karl ha sbloccato il punteggio al 26', prima del pareggio dei padroni di casa firmato da Maurice Krattenmacher poco dopo l'ora di gioco. Il bomber Harry Kane ha segnato il gol decisivo al 72', mantenendo il Bayern imbattuto in Bundesliga con sette punti in tre partite, dopo lo 0-0 sul campo dello Schalke e il 5-0 a metà settimana in Champions League contro il Bodø/Glimt.

1. FC Union Berlin v FC Schalke 04 - Bundesliga 2026/27Getty Images

Passo falso finale dell'Union contro lo Schalke

L'FC Union Berlin va a sud cercando di rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l'FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei nella 3ª giornata, l'11 settembre. Dopo essere finito sotto per i gol di Robin Gosens e Adil Aouchiche, Tim Skarke ha trovato nel recupero il gol della bandiera al 90'+6, prima che lo Schalke segnasse il terzo gol in pieno recupero. Insieme al 4-0 subito in trasferta contro il Bayer Leverkusen nella 2ª giornata, il risultato lascia l'Union Berlin con un disperato bisogno di ritrovare stabilità difensiva per fermare l'attacco incessante del Bayern.

Il blocco compatto dell'Union può fermare il fronte offensivo del Bayern?

Sulla carta, il Bayern Monaco parte con un forte vantaggio, sfruttando le soluzioni creative di Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane per scardinare blocchi difensivi bassi. L'Union Berlin farà grande affidamento sull'organizzazione fisica del proprio blocco intermedio con Rani Khedira e Leopold Querfeld, cercando di innescare rapide ripartenze attraverso Emmanuel Latte Lath. Con punti pesanti in palio per aprire il weekend di campionato, la sfida del venerdì sera promette ritmi alti fin dal primo fischio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayern Monaco - Union Berlino

Allenatore

  • V. Kompany

Vincent Kompany non ha confermato una probabile formazione titolare in vista di questa partita e non sono stati segnalati problemi di infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio, quando saranno disponibili nuove notizie sulle squadre.

L'Union Berlin arriva alla partita senza tre giocatori. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf e Oliver Burke sono tutti indicati come infortunati e indisponibili per la rosa di Mauro Lustrinelli. Al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite.

Forma

FCB

FCB - Forma

VFB
V5-1
OSN
V1-4
S04
D0-0
BOD
V5-0
ELV
V1-2
Gol segnato (subito)
16/3
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
FCU

FCU - Forma

IPS
S2-4
EBS
V2-4
SGE
D3-3
B04
S4-0
S04
S1-3
Gol segnato (subito)
10/16
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata un netto 5-0 contro il Bodø/Glimt in Champions League, e la squadra ha anche battuto il VfB Stuttgart 5-1 in Bundesliga. In queste cinque partite, il Bayern ha segnato 13 gol subendone soltanto uno.

L'Union Berlin ha vinto una delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone tre. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-3 in Bundesliga contro lo Schalke, e la squadra ha anche subito un pesante 4-0 contro il Bayer Leverkusen. In cinque partite, l'Union ha segnato dieci gol ma ne ha incassati quattordici.

Precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioUnion Berlino
3
2
0
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
4
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
FIN
DFB Pokal
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
Union Berlino badge
Union Berlino
FCU
0
FIN
13Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Bundesliga del 21 marzo 2026, quando il Bayern Monaco vinse 4-0 all'Allianz Arena. Negli ultimi cinque precedenti, il Bayern ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e un successo dell'Union Berlin. In queste sfide il Bayern ha segnato dodici gol, subendone cinque.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FriburgoFriburgoSCF
3300101+99
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
330082+69
V
V
V
3
AugsburgAugsburgFCA
321093+67
D
V
V
4
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
321072+57
V
D
V
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
320193+66
V
S
V
6
ElversbergElversbergELV
320187+16
S
V
V
7
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
311185+34
D
V
S
8
Magonza 05Magonza 05M05
311163+34
S
V
D
9
FrancoforteFrancoforteSGE
311178-14
V
S
D
10
Werder BremaWerder BremaSVW
311156-14
D
V
S
11
Schalke 04Schalke 04S04
311134-14
V
D
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
311157-24
D
S
V
13
HoffenheimHoffenheimTSG
310267-13
V
S
S
14
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
310268-23
S
V
S
15
PaderbornPaderbornSCP
301204-41
S
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
3012410-61
S
S
D
17
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
3003312-90
S
S
S
18
AmburgoAmburgoHSV
3003012-120
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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