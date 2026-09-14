Bayern Monaco-Union Berlino: dettagli della partita

Bundesliga - Game Week 4 18 set 2026 - 14:30 Allianz Arena

Il calcio d'inizio di FC Bayern Munich e 1. FC Union Berlin è in programma il 18 settembre 2026 alle 18:30 GMT (14:30 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

Bundesliga del venerdì sera in Baviera

L'FC Bayern Munich torna in casa per ospitare l'1. FC Union Berlin all'Allianz Arena nell'anticipo della 4ª giornata della Bundesliga 2026/27. Dopo due vittorie consecutive tra competizioni nazionali ed europee, i giganti bavaresi puntano a blindare altri tre punti davanti ai propri tifosi per mantenere lo slancio iniziale in vetta alla classifica. Per l'Union Berlin, una difficile trasferta a Monaco dopo una frustrante sconfitta casalinga rappresenta un'immediata occasione per ripartire e mettere alla prova il proprio assetto difensivo contro il miglior attacco del campionato.

Getty Images

Kane e Karl regalano tre punti ai bavaresi

L'FC Bayern Munich arriva alla sfida del venerdì sera con il morale alto dopo la vittoria esterna per 2-1 contro l'SV Elversberg al Waldstadion an der Kaiserlinde nella 3ª giornata, il 13 settembre. Il giovane Lennart Karl ha sbloccato il punteggio al 26', prima del pareggio dei padroni di casa firmato da Maurice Krattenmacher poco dopo l'ora di gioco. Il bomber Harry Kane ha segnato il gol decisivo al 72', mantenendo il Bayern imbattuto in Bundesliga con sette punti in tre partite, dopo lo 0-0 sul campo dello Schalke e il 5-0 a metà settimana in Champions League contro il Bodø/Glimt.

Getty Images

Passo falso finale dell'Union contro lo Schalke

L'FC Union Berlin va a sud cercando di rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l'FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei nella 3ª giornata, l'11 settembre. Dopo essere finito sotto per i gol di Robin Gosens e Adil Aouchiche, Tim Skarke ha trovato nel recupero il gol della bandiera al 90'+6, prima che lo Schalke segnasse il terzo gol in pieno recupero. Insieme al 4-0 subito in trasferta contro il Bayer Leverkusen nella 2ª giornata, il risultato lascia l'Union Berlin con un disperato bisogno di ritrovare stabilità difensiva per fermare l'attacco incessante del Bayern.

Il blocco compatto dell'Union può fermare il fronte offensivo del Bayern?

Sulla carta, il Bayern Monaco parte con un forte vantaggio, sfruttando le soluzioni creative di Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane per scardinare blocchi difensivi bassi. L'Union Berlin farà grande affidamento sull'organizzazione fisica del proprio blocco intermedio con Rani Khedira e Leopold Querfeld, cercando di innescare rapide ripartenze attraverso Emmanuel Latte Lath. Con punti pesanti in palio per aprire il weekend di campionato, la sfida del venerdì sera promette ritmi alti fin dal primo fischio.

Notizie sulle squadre e rose

Vincent Kompany non ha confermato una probabile formazione titolare in vista di questa partita e non sono stati segnalati problemi di infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti a ridosso del calcio d'inizio, quando saranno disponibili nuove notizie sulle squadre.

L'Union Berlin arriva alla partita senza tre giocatori. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf e Oliver Burke sono tutti indicati come infortunati e indisponibili per la rosa di Mauro Lustrinelli. Al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite.

Forma

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. L'uscita più recente è stata un netto 5-0 contro il Bodø/Glimt in Champions League, e la squadra ha anche battuto il VfB Stuttgart 5-1 in Bundesliga. In queste cinque partite, il Bayern ha segnato 13 gol subendone soltanto uno.

L'Union Berlin ha vinto una delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone tre. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-3 in Bundesliga contro lo Schalke, e la squadra ha anche subito un pesante 4-0 contro il Bayer Leverkusen. In cinque partite, l'Union ha segnato dieci gol ma ne ha incassati quattordici.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Bundesliga del 21 marzo 2026, quando il Bayern Monaco vinse 4-0 all'Allianz Arena. Negli ultimi cinque precedenti, il Bayern ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e un successo dell'Union Berlin. In queste sfide il Bayern ha segnato dodici gol, subendone cinque.