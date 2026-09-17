Bayern Monaco vs Union Berlino: dettagli della partita

Bundesliga - Game Week 4 18 set 2026 - 14:30 Allianz Arena

FC Bayern Monaco e 1. FC Union Berlino scenderanno in campo il 18 settembre 2026 alle 18:30 GMT (14:30 EST / 19:30 BST / 20:30 SAST).

Bundesliga del venerdì sera in Baviera

Il FC Bayern Monaco torna in casa per ospitare il 1. FC Union Berlino all'Allianz Arena nell'anticipo della 4ª giornata della stagione di Bundesliga 2026/27. Dopo due vittorie consecutive tra competizioni nazionali ed europee, i giganti bavaresi puntano a blindare altri tre punti davanti ai propri tifosi per mantenere lo slancio iniziale in vetta alla classifica. Per l'Union Berlino, una trasferta impegnativa a Monaco dopo una frustrante sconfitta casalinga rappresenta un'opportunità immediata per resettare e mettere alla prova il proprio assetto difensivo contro il miglior attacco del campionato.

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Kane e Karl regalano tre punti ai bavaresi

Il FC Bayern Monaco arriva alla sfida del venerdì sera con il morale alto dopo la vittoria esterna per 2-1 contro l'SV Elversberg al Waldstadion an der Kaiserlinde nella 3ª giornata (13 settembre). Il giovane Lennart Karl ha sbloccato il risultato al 26', prima del pareggio dei padroni di casa firmato da Maurice Krattenmacher poco dopo l'ora di gioco. Il bomber Harry Kane ha segnato il gol decisivo al 72', mantenendo il Bayern imbattuto in Bundesliga con sette punti in tre partite dopo lo 0-0 sul campo dello Schalke e il 5-0 di metà settimana in Champions League contro il Bodø/Glimt.

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Passo falso nel finale di Die Eisernen contro lo Schalke

Il FC Union Berlino viaggia verso sud cercando di rimettersi in carreggiata dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il FC Schalke 04 allo Stadion An der Alten Försterei nella 3ª giornata (11 settembre). Dopo essere andato sotto per i gol di Robin Gosens e Adil Aouchiche, Tim Skarke ha trovato nel recupero (90+6') il gol della bandiera, prima che lo Schalke ne aggiungesse un terzo in pienissimo recupero. Insieme al 4-0 subito in trasferta contro il Bayer Leverkusen nella 2ª giornata, il risultato lascia l'Union Berlino con il disperato bisogno di trovare stabilità difensiva per fermare l'attacco incessante del Bayern.

Il blocco compatto dell'Union può fermare il fronte offensivo del Bayern?

Sulla carta il Bayern Monaco parte con un netto vantaggio, facendo leva sulle proprie opzioni creative come Michael Olise, Jamal Musiala e Harry Kane per scardinare blocchi difensivi bassi. L'Union Berlino si affiderà molto all'organizzazione fisica del proprio blocco intermedio con Rani Khedira e Leopold Querfeld, puntando a innescare rapidi contropiedi attraverso Emmanuel Latte Lath. Con punti importanti in palio per aprire il fine settimana, la sfida del venerdì sera promette ritmi alti fin dal fischio d'inizio.

Probabili formazioni

Bayern Monaco: Neuer; Laimer, Tah, Upamecano, Davies; Pavlovic, Kimmich; Olise, Musiala, Diaz; Kane

Union Berlino: Ronnow; Trimmel, Uduokhai, Querfeld, Rothe; Aebischer, Khedira, Kemlein, Burcu; Latte Lath, Jeong

Notizie sulle squadre e rose

Vincent Kompany non ha confermato una probabile formazione iniziale in vista di questa partita e non sono stati segnalati problemi di infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Gli aggiornamenti verranno aggiunti più a ridosso del calcio d'inizio, quando saranno disponibili novità sulle squadre.

L'Union Berlino arriva alla partita senza tre giocatori. Stanley N'Soki, Andrik Markgraf e Oliver Burke sono tutti indicati come infortunati e indisponibili per la rosa di Mauro Lustrinelli. Al momento non risultano squalifiche per la squadra ospite.

Stato di forma

Il Bayern Monaco ha vinto quattro delle ultime cinque partite in tutte le competizioni, pareggiandone una. La sua uscita più recente è stata il netto 5-0 sul Bodø/Glimt in Champions League, e ha anche battuto lo VfB Stoccarda per 5-1 in Bundesliga. In queste cinque gare, il Bayern ha segnato 13 gol e ne ha subìto soltanto uno.

L'Union Berlino ha vinto una delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone tre. Il risultato più recente è stata la sconfitta per 1-3 in Bundesliga contro lo Schalke, e ha anche subìto un pesante 4-0 dal Bayer Leverkusen. In cinque partite, l'Union ha segnato dieci gol ma ne ha incassati quattordici.

Precedenti

L'ultimo confronto tra queste due squadre risale alla Bundesliga del 21 marzo 2026, quando il Bayern Monaco vinse 4-0 all'Allianz Arena. Negli ultimi cinque precedenti diretti, il Bayern ne ha vinti tre, con un pareggio e una vittoria dell'Union Berlino. In queste sfide il Bayern ha segnato dodici gol, subendone cinque.