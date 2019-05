Bayern Monaco, ufficiale l'addio di Ribery: "Non rinnoverà il contratto in scadenza"

Ribery, dopo Robben, dirà addio al Bayern Monaco al termine di questa stagione: "Arrivando in Baviera ho realizzato un sogno".

Altro addio ufficiale in casa . Dopo quello di Arjen Robben anche Franck Ribery dice addio al club tedesco alla fine della stagione. Non rinnoverà quindi il suo contratto in scadenza nel giugno del 2019.

Questo il comunicato emesso al riguardo dalla società.

"Franck Ribéry non prolungherà il suo contratto, che durerà fino al 30 giugno, e lascerà come Arjen Robben per l'FC Bayern la prossima estate".

Danke, Franck! #MiaSanMia



"Es ist Wahnsinn, dass ich 12 Jahre hier war." Die #Ribéry-Ära endet im Sommer. https://t.co/YbLWHwmYhz — FC Bayern München (@FCBayern) 5 maggio 2019

E' arrivato anche il commento da parte del diretto interessato.

"Quando sono arrivato in Baviera si è avverato un sogno. L'addio non sarà una cosa facile, ma non dobbiamo mai dimenticare i successi che abbiamo raggiunto insieme. Abbiamo vinto oltre 20 titoli".

Rummenigge ha annunciato che per ringraziare sia Robben che Ribery nel 2020 verrà organizzata una partita d'addio ad hoc.