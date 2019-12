Bayern Monaco, ora è ufficiale: Flick in panchina fino a fine stagione

Il Bayern Monaco ha confermato Hansi Flick in panchina fino al termine della stagione: l'ex vice di Kovac e tecnico ad interim è arrivato in estate.

Ora è ufficiale: il ha confermato Hansi Flick in panchina fino al termine della stagione. L'ex vice di Joachim Löw, arrivato in Baviera in estate dopo esserci stato negli anni '90 da giocatore, è subentrato a Niko Kovac dopo avergli fatto da assistente per i primi mesi di stagione.

Segui live 3 partite della Serie A TIM a giornata su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese

Hansi #Flick will remain in charge until the end of the season. #MiaSanMia pic.twitter.com/Xxov09ujFi — FC Bayern English (@FCBayernEN) December 22, 2019

Dopo la partita contro il , vinta per 2-0 con due goal nel finale di Zirkzee e Gnabry, il tecnico ha incontrato Karl-Heinz Rummenigge e Hasan Salihamidzic per discutere il futuro, decidendo di continuare insieme almeno fino al termine della stagione in corso.

L'amministratore delegato ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati finora ottenuti da Flick, soprattutto in termini di gioco oltre che di risultati.

“Con lui in panchina, i miglioramenti in campo sono stati straordinari. Abbiamo stabilito un record in e in abbiamo ricucito la distanza dalla vetta. Auguro ad Hansi ogni successo”.

Sotto la guida di Flick, il Bayern ha ottenuto 8 vittorie e 2 sconfitte, completando il girone di Champions da imbattuto e arrivando fino alla vittoria del girone di Champions League a punteggio pieno. Il tecnico ha fissato gli obiettivi fino a fine stagione.