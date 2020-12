Bayern Monaco, spazio ai giovani in Champions: due 2003 contro l'Atletico Madrid

Un Bayern già matematicamente primo nel girone di Champions League affronta l'Atletico Madrid con due giovanissimi: Musiala e Arrey-Mbi.

Un autentico dominio quello del nel girone di : i bavaresi si permettono il lusso di schierare qualche seconda linea anche in un big match come quello sul campo dell', forte del primo posto matematico già in tasca.

Flick lascia dunque spazio ai giovanissimi, il scende in campo addirittura con due classe 2003: il trequartista inglese Jamal Musiala, schierato alle spalle di Choupo-Moting, e il difensore centrale tedesco Bright Akwo Arrey-Mbi.

Una serata da sogno per i due 17enni, che scendono in campo al Wanda Metropolitano dal primo minuto. Spazio sugli esterni a Douglas Costa e Sane, mentre Alaba è riproposto in mediana accanto a Javi Martinez.