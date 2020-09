Bayern Monaco-Siviglia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco sfida il Siviglia a Budapest nella Supercoppa europea 2020: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BAYERN MONACO-SIVIGLIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 24 settembre 2020

24 settembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il di Hans-Dieter Flick, vincitore dell'ultima , sfida nella Supercoppa Europa 2020 il Siviglia di Julen Lopetegui, che si è aggiudicato ad agosto l' per la 6ª volta negli ultimi 15 anni. I tedeschi hanno vinto in una sola occasione il trofeo, ovvero nell'edizione 2013, quando hanno superato ai calci di rigore il , mentre gli spagnoli lo hanno sollevato nel 2006, quando travolsero 3-0 il .

Entrambe le squadre hanno un bilancio negativo nella competizione: il Bayern Monaco è stato infatti sconfitto in 3 occasioni (dalla nel 1975, dall'Andelecht nel 1976 e dal nel 2001), il Siviglia 4 volte (dal nel 2007, dal nel 2014 e nel 2016 e dal Barcellona nel 2015).

Gli unici precedenti fra le due formazioni in competizioni UEFA risalgono ai quarti di finale della Champions League 2017/18. I tedeschi in quell'occasione si imposero 2-1 in Andalusia, per poi pareggiare 0-0 in casa e ottenere l'accesso alle semifinali.

Altre squadre

Tutte e due le squadre hanno già esordito nei rispettivi campionati. La sfida avrà come teatro la Puskas Arena di Budapest, che per l'occasione, nonostante la pandemia da Coronavirus, sarà parzialmente aperta ai tifosi delle due squadre. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Siviglia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-SIVIGLIA

Bayern Monaco-Siviglia si disputerà la sera di giovedì 24 settembre 2020 nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest e a porte aperte, nonostante l'emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus, seppure con accesso consentito a un numero ridotto di spettatori. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dall'arbitro inglese Anthony Taylor, è previsto alle ore 21.00.

La Supercoppa Europea con la sfida Bayern Monaco-Siviglia sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella, che sarà affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Bayern Monaco-Siviglia anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, preoccupandosi di scaricare prima l'app per sistemi iOS e Android, sia su personal computer e notebook, in questo caso semplicemente collegandosi alla piattaforma.

Per tutti poi c'è anche l'opzione Now Tv: acquistando uno dei pacchetti offerti, il servizio live e on demand di Sky offre la visione in diretta streaming di diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche la Supercoppa Europea.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire la Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito avrete la possibilità di seguire la partita live, con tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.

Flick schiererà il Bayern Monaco con il classico 4-2-3-1. In attacco il peso dell'attacco ricadrà sulle spalle del bomber Lewandowski, alle cui spalle agiranno Gnabry, Thomas Müller e il nuovo acquisto Sané. In mediana, via Thiago Alcantara, passato al Liverpool, tandem composto da Kimmich e Goretzka. In difesa, davanti a capitan Neuer, Süle e Boateng saranno i due centrali difensivi, mentre Pavard e Davies giocheranno da terzini.

Lopetegui si affiderà al consueto 4-3-3 degli andalusi. Fra i pali giocherà Bounou, con un quartetto difensivo che vedrà Jesus Navas e Acuña esterni bassi e Koundé e Diego Carlos centrali. A metà campo Fernando sarà il playmaker, affiancato dalle due mezzali, Rakitic, arrivato dal Barcellona, e Joan Jordán. La punta centrale dovrebbe essere L. De Jong: l'olandese è favorito su En-Nesyri. Ai suoi lati Ocampos e Suso in posizione di esterni offensivi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski.

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso.