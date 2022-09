Dal Bayern Monaco alla Serie D: Marwan Salah sarà il nuovo portiere del Catania

La storia del portiere egiziano cresciuto nel programma delle giovanili bavaresi: vestirà la maglia rossazzurra in Serie D.

No, non è né fantascienza: un portiere del Bayern Monaco giocherà in Italia e più precisamente in Serie D, nel nuovo Catania.

La storia di Marwan Salah, in realtà, è più complessa e profonda: il portiere egiziano classe 2004 è uno dei tanti frutti del programma giovanile dei bavaresi, ma in maniera particolare.

Cresciuto nell'Al-Ahly, Salah ha fatto parte del progetto della "Bayern World Squad", un'iniziativa in collaborazione con Volksvagen che mette insieme, annualmente, i migliori Under 19 di tutto il mondo, aiutandoli a realizzare il loro sogno di diventare calciatori professionisti.

Nel corso dei mesi Salah ha vestito i panni di secondo portiere della formazione allenata da Zé Roberto, crescendo e vivendo esperienze uniche con la maglia del Bayern.

Dopo la costituzione della nuova società, l'iscrizione in Serie D e la prima gara ufficiale contro la Sancataldese (persa ai rigori), il nuovo Catania continua a lavorare nel ritiro di Ragalna in vista del nuovo campionato.

E agli ordini di Ferraro è presente anche il classe 2004, che ha posato insieme al nuovo proprietario, l'australiano Ross Pelligra, e all'ex Parma (tra le altre) Vincenzo Grella, direttore generale dei rossazzurri.

Dopo il Bayern Monaco è pronto a una nuova avventura: Marwan Salah, giovanissimo portiere egiziano, vuole spiccare il volo.