Bayern Monaco-Schalke 04 dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Riparte la Bundesliga con la sfida tra il Bayern Monaco campione e lo Schalke 04: le info sulle formazioni e dove vedere le partita in tv e streaming.

BAYERN MONACO-SCHALKE 04: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: - 04

• Data: 18 settembre 2020

• Orario: 20.30

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go e Now Tv

La 2020/21 parte dal , campione in carica ormai da otto anni consecutivi ed all'inseguimento della nona sinfonia.

Il debutto della squadra di Flick, che nella scorsa stagione ha vinto anche la Coppa di e soprattutto la , avverrà contro lo Schalke 04.

Altre squadre

Un avversario sulla carta decisamente morbido, dato che lo Schalke nell'ultima stagione si è piazzato dodicesimo chiudendo solo 8 punti sopra la zona retrocessione e ha vissuto un'estate complicata.

In questa pagina potete trovare tutte le informazioni su Bayern Monaco-Schalke 04: dalle formazioni , a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-SCHALKE 04

Bayern Monaco-Schalke 04, gara inaugurale della stagione 2020/21 della Bundesliga, si giocherà all'Allianz Arena di Monaco. Calcio d'inizio previsto per le ore 20.30.

La partita tra Bayern Monaco e Schalke 04 sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da Sky, che detiene i diritti di trasmissione della Bundesliga. Canale di riferimento sarà Sky Sport Football, numero 203 del satellite.

Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire Bayern Monaco-Schalke 04 in gratis attraverso Sky Go, il servizio che la pay satellitare mette a disposizione dei propri clienti. Basterà scaricare l'app su pc, smartphone o tablet dal sito web per usufruirne.

La partita si potrà vedere anche su Now Tv, piattaforma di streaming di Sky: basterà acquistare uno dei pacchetti proposti.

Flick punta ancora sull'undici tipo della scorsa stagione, con Boateng verso il recupero dall'infortunio e Pavard ormai ristabilito. Kimmich torna a centrocampo con Goretzka. Attesa per Sané, che potrebbe giocare titolare: Coman, alle prese con la quarantena dopo essere entrato in contatto con una persona positiva al Covid-19, potrebbe non essere della gara.

Lo Schalke riparte tra grandi incertezze. Uth e Raman potrebbero comporre il duo d'attacco, con Ibisevic inizialmente in panchina. Chance per il giovane Bozdogan a centrocampo, ritorna Mascarell. In difesa Rudy sarà il nuovo terzino destro titolare, mentre tra i pali sarà Fährmann il numero uno per quest'anno.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski.

SCHALKE 04 (4-3-2-1): Fährmann; Rudy, Kabak, Stambouli, Oczipka; Bozdogan, Mascarell, Serdar; Harit; Uth, Raman.