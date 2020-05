Bayern Monaco, scaduto il termine per il riscatto di Perisic: l'Inter non farà sconti

Scadeva oggi il termine per il riscatto di Perisic da parte del Bayern: i bavaresi ne riparleranno con l'Inter che non è intenzionata a fare sconti.

Vige un profondo stato d'incertezza su quello che sarà il futuro di Ivan Perisic, acquistato la scorsa estate dal in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 20 milioni: oggi scadeva il termine ultimo per la comunicazione dell'avvenuto acquisto all' , che però non è mai arrivata.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', i bavaresi hanno chiesto maggiore tempo per definire ufficialmente l'operazione: l'emergenza Coronavirus e l'infortunio alla caviglia che aveva colpito il croato prima della sospensione della hanno fatto slittare l'annuncio della permanenza in del giocatore.

Dal canto suo, l'Inter non è intenzionata a concedere sconti di natura economica al Bayern: in caso di cessione, Marotta pretenderà i 20 milioni pattuiti circa un anno fa, non un euro di più o di meno.

Da parte dei tedeschi c'è comunque la volontà di rimettere in piedi la trattativa nelle prossime settimane per trovare un accordo con i nerazzurri che aspettano con ansia di racimolare un gruzzolo niente male e utile in ottica mercato, dove si apprestano ad essere grandi protagonisti sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita.