Bayern Monaco su Sané, il Borussia Dortmund approva: "Aumenterebbe l'appeal del campionato"

Il CEO del Borussia Dortmund, Watzke, approva l'acquisto di Sané da parte del Bayern Monaco: "Bello se lo riportassero in Bundesliga".

Karl-Heinz Rummenigge ha promesso che il Bayern Monaco proverà a prenderlo. Hans-Joachim Watzke ha dichiarato che un suo ritorno in sarebbe un bene per il campionato tedesco. Lo sbarco di Leroy Sané in Baviera è atteso con ansia, anche se fa sorridere che uno dei maggiori sponsor affinché la trattativa si concluda sia un dirigente della squadra rivale.

Se infatti non destano più di troppo scalpore le dichiarazioni di Rummenigge, a fare notizia sono sicuramente le parole pronunciate alla 'Bild' da Watzke che, per chi non lo sapesse, è il CEO del .

Rivali del nel corso di questa stagione, che li ha visti chiudere al secondo posto a soli due punti dai bavaresi, i gialloneri non sarebbero preoccupati da un eventuale arrivo di Sané alla corte di Kovac. Anzi, a detta di Watzke, l'acquisto del talento tedesco dal sarebbe un bene per l'intera Bundesliga.

"Penso che sarebbe bello se il Bayern dovesse riuscire a riportare Leroy Sané in Bundesliga. È un nazionale tedesco e andrebbe ad aumentare l'appeal del nostro campionato".

Una dichiarazione che fa sorridere, se si aggiunge anche il fatto che Sané è un prodotto delle giovanili dello 04, squadra da sempre acerrima rivale del . Il CEO dei gialloneri ha poi risposto anche a una domanda su Mario Mandzukic. Fresco di rinnovo con la , il croato nelle ultime ore è stato infatti accostato con forza ai tedeschi.