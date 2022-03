BAYERN MONACO-SALISBURGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann affronta in casa il Salisburgo di Matthias Jaissle nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La gara di andata, giocata in Austria, si è chiusa sul punteggio di 1-1, con le reti di Adamu e di Coman in zona Cesarini. La squadra che vincerà il confronto (non vale da quest'anno la regola dei goal che valgono doppio in trasferta) passerà ai quarti di finale.

Finora i bavaresi sono imbattuti nei tre precedenti del torneo contro gli austriaci, avendo riportato 2 vittorie e un pareggio. È dal 1984/85 che una rappresentante dell'Austria non supera lo scoglio degli ottavi di finale di Champions League/Coppa dei Campioni: in quell'occasione fu l'Austria Vienna.

Il Salisburgo, tuttavia, non ha mai vinto in trasferta in Champions League in questa stagione, riportando un pareggio e 2 sconfitte. Dal canto suo, invece, il Bayern Monaco ha superato 5 delle precedenti 7 gare a eliminazione diretta nella competizione dopo aver pareggiato fuori casa all'andata. Una delle due eliminazioni subite è avvenuta però nell'occasione più recente, contro il Liverpool, agli ottavi, nella stagione 2018/19 (0-0 esterno, 1-3 casalingo).

Il polacco del Bayern, Robert Lewandowski, è attualmente secondo nella classifica marcatori della Champions League con 9 reti, tuttavia nella gara di andata non è riuscito ad affettuare nessun tiro nello specchio della porta avversaria. Dall'altra parte spiccano i 3 goal realizzati da Noah Okafor, attualmente infortunato. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Salisburgo, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-SALISBURGO

Bayern Monaco-Salisburgo si disputerà la sera di martedì 8 marzo 2022 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della gara, che sarà la 4ª in Champions League fra le due formazioni, è previsto alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-SALISBURGO IN TV

La sfida Bayern Monaco-Salisburgo sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara del Meazza sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora comunicato i nomi di telecronista e seconda voce che seguiranno il confronto europeo Bayern Monaco-Salisburgo.

BAYERN MONACO-SALISBURGO IN DIRETTA STREAMING

L'attesa gara di Champions League, Bayern Monaco-Salisburgo, potrà essere vista anche in diretta streaming, attraverso Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima opzione è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL permetterà ai suoi lettori di seguire la gara di Champions League, Bayern Monaco-Salisburgo, anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti in tempo reale, con la descrizione dei goal, delle azioni più importanti e degli eventi.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-SALISBURGO

Negelsmann, che deve fare a meno di giocatori importanti come Neuer, Davies, Goretzka e il francese Tolisso, si affiderà probabilmente al 3-4-1-2. Davanti al portiere di riserva, Ulreich, l'ex Upamecano potrebbe spuntarla su Pavard per completare la linea a tre difensiva accanto a Süle e Lucas Hernández. Sulle due fasce agiranno invece Gnabry a destra e Coman a sinistra, mentre in mezzo giostreranno Kimmich e Musiala. Davanti Sané sarà il trequartista dietro le due punte Thomas Müller e Lewandowski.

Jaissle risponderà con il 4-3-1-2 e dovrà far fronte ai tanti assenti. Nel reparto offensivo Adeyemi, tenuto inizialmente in panchina nell'ultimo turno del campionato austriaco, potrebbe rilevare Kjaergaard come partner d'attacco di Adamu. A centrocampo è aperto il ballottaggio fra Bernede e Capaldo per il ruolo di mezzala sinistra accanto alla mezzala destra Seiwald e al playmaker Mohamed Camara. La difesa a quattro dovrebbe invece vedere Kristensen e capitan Ulner agire da terzini, mentre in mezzo Wöber sostituirà l'infortunato Solet e farà coppia con Piatkowski. Fra i pali ci sarà Köln. Ai box per infortunio anche Onguené, Okoh, Vallci, Ousmane Diakité e gli attaccanti Okafor, Koita e Sesko.

BAYERN MONACO (3-4-1-2): Ulreich; Upamecano, Süle, Lucas Hernández; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; Sané; T. Müller, Lewandowski.

SALISBURGO (4-3-1-2): Köln; Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulner; Seiwald, M. Camara, Bernede; Adeyemi, Adamu.