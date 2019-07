Il Bayern Monaco riempie l'Allianz Arena: sold out tutte le partite della Bundesliga 2018/19

La Bundesliga inizierà tra 7 settimane, ma il Bayern ha già venduto tutti i biglietti: l'Allianz Arena è sold out per tutte le gare di campionato.

Il calore delle tifoserie tedesche è forse unico in Europa. Al ne sanno qualcosa, visto che i tifosi hanno dato un'altra grande dimostrazione d'affetto: tutte le partite della prossima sono già sold out .

La vendita dei biglietti per entrare all' Allianz Arena per le 17 partite del campionato prossimo è terminata con quasi 7 settimane d'anticipo rispetto al fischio d'inizio della prima partita . Che peraltro si giocherà proprio in casa del Bayern, con l'Hertha come l'avversario.

Non soltanto: come ha comunicato lo stesso club, anche i biglietti per le partite in trasferta del sono già andati esauriti. Insomma, i circa 300mila soci del Bayern non hanno mancato di far sentire l'affetto al proprio club, come ha sottolineato anche l'amministratore delegato Rummenigge al sito ufficiale.

"Siamo lieti che la richiesta per le nostre partite sia stata così alta. Dimostra ancora una volta quanto il Bayern attrae".

L'unica speranza rimasta per tutti gli appassionati per riuscire a entrare all'Allianz Arena è sperare nell'eventuale rivendita dei biglietti da parte dei soci. Rimane però soltanto una speranza.