Bayern Monaco, Ribery multato dopo la reazione social: "Parole inaccettabili"

Sono costate care al giocatore del Bayern Monaco Franck Ribery le esternazioni social nei confronti di coloro che lo hanno aspramente criticato dopo le immagini della sua cena dorata nel famoso ristorante di Salt Bae 'Nusr Et'.

Il Bayern ha infatti comunicato di aver comminato una multa al francese, multa che quest'ultimo ha accettato senza protestare. "Il Bayern Monaco ha deciso di multare Ribery per le sue frasi sui social".

Queste le parole del direttore sportivo bavarese Salihamidzic, sempre riprese all'interno del comunicato.

"Ha usato parole che il Bayern non può accettare come club e che non si addicono allo stesso Franck come modello di uomo. Ho parlato con lui e gli ho detto che lo avremmo multato. Ha accettato senza dire niente".