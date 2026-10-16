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Bundesliga
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Bayern Monaco-RB Lipsia, anteprima di Bundesliga: i bavaresi cercano di ripartire dopo una settimana frustrante, mentre il Lipsia punta alla terza vittoria consecutiva

Bayern Monaco vs RB Lipsia
Bundesliga
Bayern Monaco
RB Lipsia

Presentazione completa della sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco e RB Lipsia. Analizziamo gli ultimi risultati in campionato e nelle competizioni europee, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista del big match della sesta giornata, in programma sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Bayern Monaco-RB Lipsia: i dettagli della partita

crest
Bundesliga - Game Week 6
Allianz Arena

FC Bayern Monaco e RB Lipsia scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Sfida tra due grandi dopo gli impegni europei infrasettimanali

Il FC Bayern Monaco torna all'Allianz Arena per ospitare il RB Lipsia in una sfida di grande importanza della sesta giornata della Bundesliga 2026/27. Entrambe le squadre arrivano alla partita di sabato sera dopo aver disputato in settimana la seconda giornata di Champions League, un fattore che aggiunge interesse alle scelte tattiche e mette alla prova la profondità delle rose. Il Bayern di Vincent Kompany punta a riaffermare il proprio dominio in campionato davanti ai suoi tifosi, mentre il Lipsia di Martín Demichelis vuole sfruttare lo slancio acquisito in Europa per lanciare un segnale forte nella corsa al titolo.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Il Bayern e il rocambolesco 3-3 di Stavanger

Il Bayern Monaco arriva alla sfida di sabato dopo il rocambolesco 3-3 ottenuto martedì 13 ottobre in Champions League sul campo dei campioni norvegesi del Viking FK. Sotto 2-0 nel primo tempo, il Bayern ha rimontato grazie alla doppietta di Harry Kane nella ripresa (rigore al 54' e goal al 60') e alla rete di Luis Díaz (70'), prima di subire il pareggio al 90'. Dopo anche il 2-2 in campionato contro il FC Augsburg, la squadra di Kompany vuole trasformare una produzione offensiva di ben 28 tiri in una vittoria decisiva.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Due partite consecutive senza subire goal per il RB Lipsia

Il RB Lipsia si presenta a Monaco con grande fiducia dopo due vittorie consecutive di prestigio tra campionato e coppe. Dopo il netto 6-0 in campionato contro l'Eintracht Francoforte il 10 ottobre, la squadra di Demichelis ha battuto il PSV Eindhoven per 1-0 in Champions League martedì sera con una prestazione disciplinata, grazie al goal decisivo di Brajan Gruda al 74'. Forte dello slancio europeo e di due partite consecutive senza subire reti, il Lipsia porta a Monaco la sua pericolosità in contropiede.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Harry Kane vicino a quota 100 presenze

Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane è prossimo a raggiungere le 100 presenze in Bundesliga. Con 101 goal già segnati, vanta il miglior bottino realizzativo di sempre nelle prime 100 partite nel massimo campionato tedesco. Il Lipsia dovrà fare attenzione anche ai suoi precedenti: Kane ha segnato sette volte in appena cinque sfide di campionato contro il club.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayern Monaco - RB Lipsia

4-2-3-1
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
page.match.formation.title
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
4-2-3-1
M. NeuerM. NeuerD. UpamecanoD. UpamecanoJ. TahJ. TahA. DaviesA. DaviesJ. StanisicJ. StanisicM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazI. SaibariI. SaibariA. PavlovicA. PavlovicJ. KimmichJ. KimmichH. KaneH. KaneM. VandevoordtM. VandevoordtR. BakuR. BakuW. OrbanW. OrbanD. RaumD. RaumC. LukebaC. LukebaE. BanzuziE. BanzuziN. El AynaouiN. El AynaouiA. NusaA. NusaA. MaksimovicA. MaksimovicC. NkunkuC. NkunkuR. CruzR. Cruz
RB Lipsia crest
RB Lipsia
RBL
4-2-3-1
Bayern Monaco

Formazione titolare

RB Lipsia

Allenatore

  • V. Kompany
  • M. Demichelis

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno degli infortunati Jamal Musiala e Tarek Buchmann. Non risultano squalificati tra i padroni di casa e ulteriori aggiornamenti sulla rosa arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Il RB Lipsia ha una lista di indisponibili per infortunio più lunga: mancheranno Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel. Non risultano squalificati tra gli ospiti e Martin Demichelis confermerà le proprie scelte più vicino alla partita.

Stato di forma

FCB

FCB - Forma

BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
Gol segnato (subito)
19/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RBL

RBL - Forma

COM
S4-1
HSV
V5-0
B04
S2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La più recente è stata il 2-2 sul campo dell'Augsburg in Bundesliga, risultato che ha interrotto lo slancio seguito al 7-0 contro l'Union Berlino. In questa serie il Bayern ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 in Champions League contro il Bodø/Glimt. Nelle cinque partite ha segnato 17 goal e ne ha subito soltanto uno.

Il RB Lipsia ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre, senza pareggi. Il risultato più recente è il netto 6-0 contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il Lipsia ha inoltre perso 4-1 contro il Como in Champions League e 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen. Nelle cinque partite ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioRB Lipsia
4
1
0
Amichevoli dei club
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
DFB Pokal
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
19Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 agosto 2026: un'amichevole precampionato all'Allianz Arena vinta 3-1 dal Bayern. Nelle gare ufficiali il Bayern ha dominato, vincendo 2-0 una sfida di Coppa di Germania nel febbraio 2026 e imponendosi 5-1 in Bundesliga a Lipsia nel gennaio 2026. Il Bayern ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti; gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel 3-3 in Bundesliga a Lipsia nel maggio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FriburgoFriburgoSCF
5410144+1013
V
D
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
D
V
V
V
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
5320164+1211
D
V
V
D
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
V
V
D
V
S
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
5302155+109
V
S
V
S
V
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
D
S
D
V
V
7
Werder BremaWerder BremaSVW
5221101008
D
V
D
V
S
8
Magonza 05Magonza 05M05
52121310+37
S
V
S
V
D
9
ElversbergElversbergELV
52128807
S
D
S
V
V
10
FC ColoniaFC ColoniaKOE
5212810-27
V
S
D
S
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
520389-16
V
S
S
V
S
12
AmburgoAmburgoHSV
5203515-106
V
V
S
S
S
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
S
D
V
D
S
14
FrancoforteFrancoforteSGE
5122916-75
S
D
V
S
D
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
S
V
S
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
5113517-124
V
S
S
S
D
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
S
S
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
5005718-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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