Bayern Monaco-RB Lipsia: i dettagli della partita

Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 12:30 Allianz Arena

FC Bayern Monaco e RB Lipsia scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Sfida tra due grandi dopo gli impegni europei infrasettimanali

Il FC Bayern Monaco torna all'Allianz Arena per ospitare il RB Lipsia in una sfida di grande importanza della sesta giornata della Bundesliga 2026/27. Entrambe le squadre arrivano alla partita di sabato sera dopo aver disputato in settimana la seconda giornata di Champions League, un fattore che aggiunge interesse alle scelte tattiche e mette alla prova la profondità delle rose. Il Bayern di Vincent Kompany punta a riaffermare il proprio dominio in campionato davanti ai suoi tifosi, mentre il Lipsia di Martín Demichelis vuole sfruttare lo slancio acquisito in Europa per lanciare un segnale forte nella corsa al titolo.

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Il Bayern e il rocambolesco 3-3 di Stavanger

Il Bayern Monaco arriva alla sfida di sabato dopo il rocambolesco 3-3 ottenuto martedì 13 ottobre in Champions League sul campo dei campioni norvegesi del Viking FK. Sotto 2-0 nel primo tempo, il Bayern ha rimontato grazie alla doppietta di Harry Kane nella ripresa (rigore al 54' e goal al 60') e alla rete di Luis Díaz (70'), prima di subire il pareggio al 90'. Dopo anche il 2-2 in campionato contro il FC Augsburg, la squadra di Kompany vuole trasformare una produzione offensiva di ben 28 tiri in una vittoria decisiva.

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Due partite consecutive senza subire goal per il RB Lipsia

Il RB Lipsia si presenta a Monaco con grande fiducia dopo due vittorie consecutive di prestigio tra campionato e coppe. Dopo il netto 6-0 in campionato contro l'Eintracht Francoforte il 10 ottobre, la squadra di Demichelis ha battuto il PSV Eindhoven per 1-0 in Champions League martedì sera con una prestazione disciplinata, grazie al goal decisivo di Brajan Gruda al 74'. Forte dello slancio europeo e di due partite consecutive senza subire reti, il Lipsia porta a Monaco la sua pericolosità in contropiede.

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Harry Kane vicino a quota 100 presenze

Il capitano dell'Inghilterra Harry Kane è prossimo a raggiungere le 100 presenze in Bundesliga. Con 101 goal già segnati, vanta il miglior bottino realizzativo di sempre nelle prime 100 partite nel massimo campionato tedesco. Il Lipsia dovrà fare attenzione anche ai suoi precedenti: Kane ha segnato sette volte in appena cinque sfide di campionato contro il club.

Notizie sulle squadre e rose

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno degli infortunati Jamal Musiala e Tarek Buchmann. Non risultano squalificati tra i padroni di casa e ulteriori aggiornamenti sulla rosa arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Il RB Lipsia ha una lista di indisponibili per infortunio più lunga: mancheranno Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel. Non risultano squalificati tra gli ospiti e Martin Demichelis confermerà le proprie scelte più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. La più recente è stata il 2-2 sul campo dell'Augsburg in Bundesliga, risultato che ha interrotto lo slancio seguito al 7-0 contro l'Union Berlino. In questa serie il Bayern ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 in Champions League contro il Bodø/Glimt. Nelle cinque partite ha segnato 17 goal e ne ha subito soltanto uno.

Il RB Lipsia ha vinto due delle ultime cinque partite e ne ha perse tre, senza pareggi. Il risultato più recente è il netto 6-0 contro l'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il Lipsia ha inoltre perso 4-1 contro il Como in Champions League e 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen. Nelle cinque partite ha segnato 14 goal e ne ha subiti 10.

Precedenti

L'ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 agosto 2026: un'amichevole precampionato all'Allianz Arena vinta 3-1 dal Bayern. Nelle gare ufficiali il Bayern ha dominato, vincendo 2-0 una sfida di Coppa di Germania nel febbraio 2026 e imponendosi 5-1 in Bundesliga a Lipsia nel gennaio 2026. Il Bayern ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti; gli unici punti lasciati per strada sono arrivati nel 3-3 in Bundesliga a Lipsia nel maggio 2025.