Bayern Monaco-RB Lipsia: i dettagli della partita

Bundesliga - Game Week 6 17 ott 2026 - 12:30 Allianz Arena

FC Bayern Monaco e RB Lipsia scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 16:30 GMT (12:30 PM EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Scontro tra grandi dopo gli impegni europei infrasettimanali

Il FC Bayern Monaco torna all’Allianz Arena per ospitare il RB Lipsia in una sfida di grande importanza valida per la sesta giornata della Bundesliga 2026/27. Entrambe le squadre arrivano alla partita di sabato sera dopo gli impegni infrasettimanali della seconda giornata di Champions League, un fattore che rende ancora più interessanti le scelte tattiche e mette alla prova la profondità delle rose. La squadra bavarese di Vincent Kompany punta a riaffermare il proprio dominio in campionato davanti ai tifosi di casa, mentre il Lipsia di Martín Demichelis vuole sfruttare lo slancio acquisito di recente in Europa per lanciare un segnale forte nella corsa al titolo in Bundesliga.

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Il 3-3 del Bayern a Stavanger

Il Bayern Monaco arriva alla sfida di sabato dopo il rocambolesco 3-3 ottenuto martedì 13 ottobre in Champions League sul campo dei campioni di Norvegia del Viking FK. Sotto 2-0 nel primo tempo, il Bayern ha ribaltato il risultato nella ripresa con una doppietta di Harry Kane (rigore al 54’, gol al 60’) e una rete di Luis Díaz (70’), prima di subire il pareggio al 90’. Dopo anche il 2-2 in campionato contro il FC Augsburg, la squadra di Kompany vuole trasformare la sua notevole produzione offensiva di 28 tiri in una vittoria decisiva.

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Il Lipsia non subisce gol da due partite

Il RB Lipsia arriva a Monaco pieno di fiducia dopo due vittorie consecutive di rilievo in diverse competizioni. Dopo il netto 6-0 in campionato contro l’Eintracht Francoforte del 10 ottobre, la squadra di Demichelis ha ottenuto martedì sera una disciplinata vittoria per 1-0 in Champions League contro il PSV Eindhoven, grazie al gol decisivo di Brajan Gruda al 74’. Forte dello slancio europeo e di due partite consecutive senza subire gol, il Lipsia porta a Monaco la sua pericolosità in contropiede.

Sfida all’Allianz Arena

Sul piano tattico, la sfida di sabato metterà alla prova la capacità dei due allenatori di gestire le rotazioni dopo gli impegnativi incontri di Champions League. Il Bayern si affiderà a Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović per dettare i ritmi a centrocampo, controllare il possesso e mettere Luis Díaz e Serge Gnabry nelle condizioni di attaccare sulle fasce. Il Lipsia, invece, punterà su Willi Orbán e Castello Lukeba al centro per assorbire la pressione e lanciare Antonio Nusa e Brajan Gruda, autore del gol decisivo, nelle rapide ripartenze. Con importanti ripercussioni sulle prime posizioni della classifica, la partita di sabato sera promette emozioni fin dal calcio d’inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Jamal Musiala e Tarek Buchmann per infortunio. Non risultano squalificati tra i padroni di casa e ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti a ridosso del calcio d’inizio.

Il RB Lipsia ha una lista di infortunati più lunga: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel sono tutti indisponibili. Non risultano squalificati tra gli ospiti e Martin Demichelis confermerà le sue scelte più vicino alla partita.

Stato di forma

Il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata il 2-2 sul campo dell’Augsburg in Bundesliga, un risultato che ha interrotto lo slancio dato dal 7-0 contro l’Union Berlino. In questa serie il Bayern ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 in Champions League contro il Bodø/Glimt. Nelle cinque partite ha segnato 17 gol e ne ha subito soltanto uno.

Il RB Lipsia ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, senza pareggi, nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il netto 6-0 contro l’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il Lipsia ha inoltre perso 4-1 contro il Como in Champions League e 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen. Nelle cinque partite ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

I precedenti

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 agosto 2026: un’amichevole precampionato all’Allianz Arena vinta 3-1 dal Bayern. Nelle gare ufficiali il Bayern ha dominato, vincendo 2-0 una sfida di Coppa di Germania nel febbraio 2026 e imponendosi 5-1 in Bundesliga a Lipsia nel gennaio 2026. Il Bayern ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti, lasciando punti soltanto nel 3-3 di Bundesliga a Lipsia nel maggio 2025.