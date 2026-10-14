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Bayern Monaco-RB Lipsia, anteprima della partita di Bundesliga: tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco vs RB Lipsia
Bundesliga
Bayern Monaco
RB Lipsia

Presentazione completa della sfida di Bundesliga tra Bayern Monaco e RB Lipsia. Analizziamo gli ultimi risultati nelle competizioni nazionali ed europee, lo stato di forma delle squadre e i temi principali in vista del big match della sesta giornata, in programma sabato sera all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Bayern Monaco-RB Lipsia: i dettagli della partita

crest
Bundesliga - Game Week 6
Allianz Arena

FC Bayern Monaco e RB Lipsia scenderanno in campo il 17 ottobre 2026 alle 16:30 GMT (12:30 PM EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

Scontro tra grandi dopo gli impegni europei infrasettimanali

Il FC Bayern Monaco torna all’Allianz Arena per ospitare il RB Lipsia in una sfida di grande importanza valida per la sesta giornata della Bundesliga 2026/27. Entrambe le squadre arrivano alla partita di sabato sera dopo gli impegni infrasettimanali della seconda giornata di Champions League, un fattore che rende ancora più interessanti le scelte tattiche e mette alla prova la profondità delle rose. La squadra bavarese di Vincent Kompany punta a riaffermare il proprio dominio in campionato davanti ai tifosi di casa, mentre il Lipsia di Martín Demichelis vuole sfruttare lo slancio acquisito di recente in Europa per lanciare un segnale forte nella corsa al titolo in Bundesliga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Il 3-3 del Bayern a Stavanger

Il Bayern Monaco arriva alla sfida di sabato dopo il rocambolesco 3-3 ottenuto martedì 13 ottobre in Champions League sul campo dei campioni di Norvegia del Viking FK. Sotto 2-0 nel primo tempo, il Bayern ha ribaltato il risultato nella ripresa con una doppietta di Harry Kane (rigore al 54’, gol al 60’) e una rete di Luis Díaz (70’), prima di subire il pareggio al 90’. Dopo anche il 2-2 in campionato contro il FC Augsburg, la squadra di Kompany vuole trasformare la sua notevole produzione offensiva di 28 tiri in una vittoria decisiva.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Il Lipsia non subisce gol da due partite

Il RB Lipsia arriva a Monaco pieno di fiducia dopo due vittorie consecutive di rilievo in diverse competizioni. Dopo il netto 6-0 in campionato contro l’Eintracht Francoforte del 10 ottobre, la squadra di Demichelis ha ottenuto martedì sera una disciplinata vittoria per 1-0 in Champions League contro il PSV Eindhoven, grazie al gol decisivo di Brajan Gruda al 74’. Forte dello slancio europeo e di due partite consecutive senza subire gol, il Lipsia porta a Monaco la sua pericolosità in contropiede.

Sfida all’Allianz Arena

Sul piano tattico, la sfida di sabato metterà alla prova la capacità dei due allenatori di gestire le rotazioni dopo gli impegnativi incontri di Champions League. Il Bayern si affiderà a Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović per dettare i ritmi a centrocampo, controllare il possesso e mettere Luis Díaz e Serge Gnabry nelle condizioni di attaccare sulle fasce. Il Lipsia, invece, punterà su Willi Orbán e Castello Lukeba al centro per assorbire la pressione e lanciare Antonio Nusa e Brajan Gruda, autore del gol decisivo, nelle rapide ripartenze. Con importanti ripercussioni sulle prime posizioni della classifica, la partita di sabato sera promette emozioni fin dal calcio d’inizio.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayern Monaco - RB Lipsia

Allenatore

  • V. Kompany

Il Bayern Monaco dovrà fare a meno di Jamal Musiala e Tarek Buchmann per infortunio. Non risultano squalificati tra i padroni di casa e ulteriori aggiornamenti sulla rosa saranno aggiunti a ridosso del calcio d’inizio.

Il RB Lipsia ha una lista di infortunati più lunga: Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel sono tutti indisponibili. Non risultano squalificati tra gli ospiti e Martin Demichelis confermerà le sue scelte più vicino alla partita.

Stato di forma

FCB

FCB - Forma

BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
Gol segnato (subito)
19/6
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RBL

RBL - Forma

COM
S4-1
HSV
V5-0
B04
S2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. La più recente è stata il 2-2 sul campo dell’Augsburg in Bundesliga, un risultato che ha interrotto lo slancio dato dal 7-0 contro l’Union Berlino. In questa serie il Bayern ha ottenuto anche una vittoria per 5-0 in Champions League contro il Bodø/Glimt. Nelle cinque partite ha segnato 17 gol e ne ha subito soltanto uno.

Il RB Lipsia ha ottenuto due vittorie e tre sconfitte, senza pareggi, nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è stato il netto 6-0 contro l’Eintracht Francoforte in Bundesliga. Il Lipsia ha inoltre perso 4-1 contro il Como in Champions League e 2-0 sul campo del Bayer Leverkusen. Nelle cinque partite ha segnato 14 gol e ne ha subiti 10.

I precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioRB Lipsia
4
1
0
Amichevoli dei club
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
DFB Pokal
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
6
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
0
FIN
Bundesliga
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
3
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
19Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L’ultimo incontro tra le due squadre risale al 15 agosto 2026: un’amichevole precampionato all’Allianz Arena vinta 3-1 dal Bayern. Nelle gare ufficiali il Bayern ha dominato, vincendo 2-0 una sfida di Coppa di Germania nel febbraio 2026 e imponendosi 5-1 in Bundesliga a Lipsia nel gennaio 2026. Il Bayern ha vinto quattro degli ultimi cinque confronti, lasciando punti soltanto nel 3-3 di Bundesliga a Lipsia nel maggio 2025.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
FriburgoFriburgoSCF
5410144+1013
V
D
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
D
V
V
V
V
3
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
5320164+1211
D
V
V
D
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
V
V
D
V
S
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
5302155+109
V
S
V
S
V
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
D
S
D
V
V
7
Werder BremaWerder BremaSVW
5221101008
D
V
D
V
S
8
Magonza 05Magonza 05M05
52121310+37
S
V
S
V
D
9
ElversbergElversbergELV
52128807
S
D
S
V
V
10
FC ColoniaFC ColoniaKOE
5212810-27
V
S
D
S
V
11
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
520389-16
V
S
S
V
S
12
AmburgoAmburgoHSV
5203515-106
V
V
S
S
S
13
Schalke 04Schalke 04S04
512246-25
S
D
V
D
S
14
FrancoforteFrancoforteSGE
5122916-75
S
D
V
S
D
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
S
V
S
S
D
16
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
5113517-124
V
S
S
S
D
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
S
S
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
5005718-110
S
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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