Bayern Monaco-PSG dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Nei quarti si gioca il replay della scorsa finale di Champions League: tutto su Bayern-PSG, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BAYERN MONACO-PSG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayern Monaco-PSG

Bayern Monaco-PSG Data: 7 aprile 2021

7 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Uno , Sky Sport (canale 252 satellite)

Sky Sport Uno , Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Sky Go, Now Tv

Due delle grandi pretendenti al trono di campione d'Europa si sfidano nei quarti di finale della Champions League 2020/21. Il Bayern Monaco campione in carica ospita il PSG nella gara d'andata, in un replay di quella che lo scorso agosto è stata la finalissima della massima competizione europea per club.

Sono passati soltanto sette mesi e mezzo dalla sfida di Lisbona decisa da un colpo di testa di Kingsley Coman, peraltro uno degli ex di giorrnata. I bavaresi hanno fin qui passeggiato asfaltando Atlético Madrid, Lokomotiv Mosca e Salisburgo nella fase a gironi, per poi passeggiare sulla Lazio agli ottavi.

Il PSG se l'è invece vista con Manchester United, Lipsia e Basaksehir vincendo il proprio gruppo, mentre ai quarti ha avuto la meglio del Barcellona, grazie soprattutto a un rotondo 1-4 al Camp Nou della gara d'andata.

La vincente di questo quarto di finale affronterà chi uscirà trionfante dal doppio scontro tra Manchester City e Borussia Dortmund, per un lato di tabellone che promette già da subito fuoco e fiamme.

In questa pagina tutte le informazioni per arrivare pronti a Bayern Monaco-PSG: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-PSG

Bayern Monaco-PSG si giocherà all'Allianz Arena di Monaco mercoledì 7 aprile 2021, alle ore 21.00. Match di ritorno del quarto di finale di Champions League 2020/21 fissato invece per il 13 aprile al Parc des Princes.

Bayern Monaco-PSG sarà visibile in diretta tv esclusiva soltanto su Sky. I canali di riferimento per seguire il rematch dell'ultima finale di Champions League saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (al 252 del satellite). Niente trasmissione in chiaro sulle reti Mediaset.

Bayern Monaco-PSG potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso Sky Go, il servizio di streaming che Sky mette a disposizione per tutti i clienti, incluso nell'abbonamento. Basterà scaricare l'app sul proprio device e fare login. L'alternativa è quella di seguire il match attraverso Now, acquistando uno dei pacchetti offerti sul sito ufficiale.

Potrete seguire Bayern Monaco-PSG anche attraverso la nostra diretta testuale: Goal vi offrirà infatti il racconto del match minuto per minuto, dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Orfano di Lewandowski, il Bayern Monaco dovrebbe affidarsi ancora a Gnabry da attaccante, con Choupo-Moting in uscita dalla panchina. Sané e Coman esterni con Müller trequartista in una trequarti scolpita, così come il centrocampo con Goretzka e Kimmich. Davies e Pavard si candidano come terzini, con Boateng favorito su Süler per affiancare Alaba nella coppia davanti a Neuer.

Verratti positivo al Covid e out nel PSG, così come Florenzi che sarà sostituito da Kehrer. Kurzawa potrebbe trovar posto sulla corsia mancina, con Marquinhos e Kimpembe duo mediano davanti a Navas. Paredes squalificato, Gueye con Herrera davanti alla difesa. Davanti Mbappé, Di Maria e Neymar a supporto di Kean.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Gnabry.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Herrera; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean.