Bayern Monaco, Nübel primo colpo del 2020: arriverà in estate a parametro zero

Il Bayern Monaco mette a segno il primo colpo del 2020: il portiere Alexander Nübel firmerà coi campioni di Germania. Lo seguiva anche il Milan.

Il è pronto a mettere a segno il primo colpo del 2020 e soprattutto assicurarsi il dopo Neuer. Il portiere Alexander Nübel è infatti prossimo alla firma con i campioni di , secondo quanto riporta la 'Bild'.

Questa mattina lo 04 ha dato notizia dell'addio del portiere a parametro zero il prossimo 30 giugno 2020: il classe 1996 non ha accettato il rinnovo del contratto proposto dal club, ma rimarrà comunque a Gelsenkirchen fino a fine stagione, dove è stato anche nominato capitano a inizio stagione.

Confirmed: Alexander #Nübel will leave FC Schalke 04 at the end of the season.#s04 pic.twitter.com/eX9K0HpFSa — FC Schalke 04 (@s04_en) December 22, 2019

Il suo futuro dovrebbe essere in Baviera: già dall'estate il suo nome è stato accostato a quello del più importante club tedesco. Nübel in Germania è considerato l'erede di Manuel Neuer, sia per formazione (anche l'attuale capitano del Bayern è scuola Schalke) sia per caratteristiche fisiche e tecniche estremamente simili.

Neuer dovrebbe firmare il rinnovo fino al 2023 nei prossimi mesi, ma già dalla prossima stagione il piano del Bayern è alternare i due per permettere a Nübel di accumulare già un buon numero di presenze, per poi diventarne l'erede a tutti gli effetti al momento del ritiro.

Il classe 1996 dello Schalke aveva diverse estimatrici in tutta Europa, secondo il 'kicker': tra queste squadre come , Atlético Madrid e anche il . Il portiere tedesco, titolare nell'ultimo ciclo dell'under 21, non ha avuto dubbi: il suo futuro sarà in Baviera.