Bayern Monaco-Napoli dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco sfida il Napoli in Germania in amichevole: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BAYERN MONACO-NAPOLI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Bayern Monaco di Julian Nagelsmann sfida in amichevole il Napoli di Luciano Spalletti nell'amichevole di lusso in programma all'Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Per i partenopei si tratta della terza amichevole dell'estate: nella prima uscita, gli azzurri hanno travolto con il punteggio di 12-0 il Bassa Anaunia, gara che ha visto il nigeriano Osimhen realizzare 4 goal, mentre nel secondo impegno i campani si sono imposti di misura per 1-0 sulla Pro Vercelli, con goal vittoria segnato nuovamente dal centravanti ex Lille. Quarto impegno amichevole invece per i bavaresi, che, perso all'esordio contro il Colonia 3-2, hanno poi pareggiato con l'Ajax 2-2 e perso 0-2 con il Borussia M'Gladbach.

I tedeschi, che nel 2020/21 hanno conquistato il loro 31° Scudetto, debutteranno ufficialmente nella nuova stagione il prossimo 6 agosto in Coppa di Germania sul campo del Bremer SV, mentre l'esordio del nuovo Napoli è fissato per l'impegno casalingo della 1ª giornata di Serie A contro il Venezia, in programma allo Stadio Maradona domenica 22 agosto alle ore 20.45.

In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Napoli: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-NAPOLI

L'amichevole Bayern Monaco-Napoli si disputerà sabato 31 luglio 2021 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 16.30.

La gara Bayern Monaco-Napoli sarà trasmessa in diretta da Sky in modalità pay per view sul canale Sky Primafila. Il canale di riferimento della sfida tra i tedeschi e i partenopei sarà il numero 251 del satellite.

Non è prevista copertura streaming per l'amichevole Bayern Monaco-Napoli, visto che le gare in pay per view non sono visibili sulla piattaforma Sky Go.

Nagelsmann dovrebbe ritrovare dopo le vacanze post Europei tre pedine importanti come Goretzka, Müller e Lewandowski. I tre hanno ripreso in settimana gli allenamenti, dovrebbero partire dal 1' ma non giocheranno tutta la partita. Ancora assenti invece Neuer e Kimmich, che hanno avuto dal club un supplemento di vacanze. Fra i pali sarà dunque confermato Ulreich. Upamecano e Nianzou dovrebbero comporre la coppia centrale nella difesa a quattro. Out il francese Tolisso, risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi.

Ancora tanti gli assenti, invece per Luciano Spalletti. Ancora in vacanza i vari Ospina, Meret, Di Lorenzo, Fabian Ruiz e Insigne, reduci dagli impegni agli Europei e in Coppa America, e degli infortunati Lozano, Mertens e Demme. Quest'ultimo è stato costretto ad abbandonare il campo dopo 18 minuti dell'amichevole con la Pro Vercelli per un problema al ginocchio destro. Al suo posto dovrebbe essere proposto dal 1' in mediana Lobotka, che affiancherà Zielinski. Davanti il peso dell'attacco ricadrà nuovamente sulle spalle di Osimhen, già in buone condizioni, che sarà supportato sulla trequarti da Politano, Elmas e Ounas. In porta giocherà il giovane Contini, mentre Rrahmani e Koulibaly saranno i centrali difensivi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Sarr, Upamecano, Nianzou, Stanisic; Cuisance, Goretzka; Sieb, Müller, Richards; Lewandowski.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zielinski, Lobotka; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen.