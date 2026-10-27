Bayern-Magdeburg, la preview della DFB-Pokal

DFB Pokal - Game Week 2 28 ott 2026 - 15:45 Allianz Arena

Il Bayern guidato da Kane, vincitore del Pallone d'Oro

Il Bayern Monaco ospita il Magdeburg all'Allianz Arena in DFB-Pokal mercoledì 28 ottobre, alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT. Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro, potrebbe non partire titolare, ma sarà certamente sulla bocca di tutti.

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Il Bayern torna in vetta alla Bundesliga

Nonostante l'assenza dell'allenatore Vincent Kompany, che venerdì ha avuto un malore mentre assisteva all'allenamento, il Bayern ha battuto il Friburgo 3-1 nell'ultima partita di Bundesliga ed è tornato in testa alla classifica. Un ottimo risultato per il Bayern, che aveva pareggiato tre delle quattro gare precedenti in tutte le competizioni. La squadra ha faticato a mantenere la porta inviolata, subendo nove goal nelle ultime cinque partite, ma nello stesso periodo ne ha segnati 16.

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Perché il Magdeburg non dovrebbe provarci?

Il Magdeburg è quinto in 2. Bundesliga con 16 punti dopo nove partite, ma dista soltanto due punti dal Nurnberg, secondo in classifica. Arriva con grande fiducia dopo il netto 6-1 inflitto al Karlsruher nell'ultima partita.

Statistiche chiave e infortuni

Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz e Aleksandar Pavlovic sono indisponibili per il Bayern.

Il Magdeburg ha raggiunto gli ottavi di finale di DFB-Pokal due volte nelle ultime tre stagioni.

Nelle ultime cinque partite del Bayern in tutte le competizioni sono stati segnati complessivamente 25 goal.

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Probabili formazioni

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Notizie sulle squadre e rose

Nei dati Vincent Kompany figura come allenatore del Bayern Monaco, ma in pratica sarà Danks a guidare la squadra dopo il malore e il ricovero in ospedale di Kompany venerdì scorso. L'elenco completo degli indisponibili del Bayern, che comprende Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic e Bara Ndiaye, non è stato ancora aggiornato ufficialmente per questa partita. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Magdeburg sarà guidato da Petrik Sander. Al momento non sono disponibili informazioni specifiche su infortuni o squalifiche; aggiornamenti sulla rosa sono attesi prima della partita.

Stato di forma

Il Bayern Monaco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha vinto 3-1 sul campo del Friburgo in Bundesliga, dopo aver pareggiato 2-2 con l'Arsenal in Champions League. All'inizio di ottobre aveva battuto 6-1 l'RB Leipzig. In quelle cinque partite il Bayern ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove, a testimonianza sia della sua produzione offensiva sia di una certa vulnerabilità difensiva.

Nelle ultime cinque partite il Magdeburg ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima gara di 2. Bundesliga ha travolto il Karlsruher SC 6-1 e in precedenza aveva battuto 3-0 sia l'Hannover 96 sia il Kaiserslautern. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro la Dynamo Dresden. In totale ha segnato 13 goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Precedenti

Nei precedenti disponibili i due club si sono affrontati due volte. La partita più recente è stata quella di DFB-Pokal del 1° novembre 2000, terminata 1-1 in casa del Magdeburg. Prima di allora, in un'amichevole disputata nel maggio 2009, il Bayern aveva vinto 3-2 in trasferta contro il Magdeburg. Il bilancio complessivo del Bayern nelle due partite elencate è di una vittoria e un pareggio.