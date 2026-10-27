Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
DFB Pokal
team-logoBayern Monaco
Allianz Arena
team-logoMagdeburg
Guarda su COMO TV
Con il contributo di

Bayern Monaco-Magdeburgo, anteprima di Coppa di Germania: tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco vs Magdeburg
Bayern Monaco
Magdeburg
DFB Pokal
H. Kane

Anteprima completa di Bayern Monaco-Magdeburg in Coppa di Germania. Gli ambiziosi outsider di seconda divisione riusciranno a sorprendere Harry Kane e compagni?

Pubblicità

Bayern-Magdeburg, la preview della DFB-Pokal

crest
DFB Pokal - Game Week 2
Allianz Arena

Il Bayern guidato da Kane, vincitore del Pallone d'Oro

Il Bayern Monaco ospita il Magdeburg all'Allianz Arena in DFB-Pokal mercoledì 28 ottobre, alle 15:00 EST e alle 19:00 GMT. Harry Kane, fresco vincitore del Pallone d'Oro, potrebbe non partire titolare, ma sarà certamente sulla bocca di tutti.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Il Bayern torna in vetta alla Bundesliga

Nonostante l'assenza dell'allenatore Vincent Kompany, che venerdì ha avuto un malore mentre assisteva all'allenamento, il Bayern ha battuto il Friburgo 3-1 nell'ultima partita di Bundesliga ed è tornato in testa alla classifica. Un ottimo risultato per il Bayern, che aveva pareggiato tre delle quattro gare precedenti in tutte le competizioni. La squadra ha faticato a mantenere la porta inviolata, subendo nove goal nelle ultime cinque partite, ma nello stesso periodo ne ha segnati 16.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Perché il Magdeburg non dovrebbe provarci?

Il Magdeburg è quinto in 2. Bundesliga con 16 punti dopo nove partite, ma dista soltanto due punti dal Nurnberg, secondo in classifica. Arriva con grande fiducia dopo il netto 6-1 inflitto al Karlsruher nell'ultima partita.

Statistiche chiave e infortuni

  • Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz e Aleksandar Pavlovic sono indisponibili per il Bayern.
  • Il Magdeburg ha raggiunto gli ottavi di finale di DFB-Pokal due volte nelle ultime tre stagioni.
  • Nelle ultime cinque partite del Bayern in tutte le competizioni sono stati segnati complessivamente 25 goal.
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Probabili formazioni

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayern Monaco - Magdeburg

Allenatore

  • V. Kompany

Nei dati Vincent Kompany figura come allenatore del Bayern Monaco, ma in pratica sarà Danks a guidare la squadra dopo il malore e il ricovero in ospedale di Kompany venerdì scorso. L'elenco completo degli indisponibili del Bayern, che comprende Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic e Bara Ndiaye, non è stato ancora aggiornato ufficialmente per questa partita. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte più a ridosso del calcio d'inizio.

Il Magdeburg sarà guidato da Petrik Sander. Al momento non sono disponibili informazioni specifiche su infortuni o squalifiche; aggiornamenti sulla rosa sono attesi prima della partita.

Stato di forma

FCB

FCB - Forma

FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
Gol segnato (subito)
16/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
FCM

FCM - Forma

FCK
V3-0
GFT
D1-1
H96
V3-0
DOD
S2-0
KSC
V6-1
Gol segnato (subito)
13/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bayern Monaco ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni. Nell'ultima gara ha vinto 3-1 sul campo del Friburgo in Bundesliga, dopo aver pareggiato 2-2 con l'Arsenal in Champions League. All'inizio di ottobre aveva battuto 6-1 l'RB Leipzig. In quelle cinque partite il Bayern ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove, a testimonianza sia della sua produzione offensiva sia di una certa vulnerabilità difensiva.

Nelle ultime cinque partite il Magdeburg ha ottenuto tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nell'ultima gara di 2. Bundesliga ha travolto il Karlsruher SC 6-1 e in precedenza aveva battuto 3-0 sia l'Hannover 96 sia il Kaiserslautern. L'unica sconfitta in questa serie è stata il 2-0 contro la Dynamo Dresden. In totale ha segnato 13 goal e ne ha subiti tre in queste cinque partite.

Precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioMagdeburg
1
0
1
Amichevoli dei club
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
DFB Pokal
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
3Gol segnati2
Partite senza 2.5 goal1/2
Entrambe le squadre hanno segnato1/2

Nei precedenti disponibili i due club si sono affrontati due volte. La partita più recente è stata quella di DFB-Pokal del 1° novembre 2000, terminata 1-1 in casa del Magdeburg. Prima di allora, in un'amichevole disputata nel maggio 2009, il Bayern aveva vinto 3-2 in trasferta contro il Magdeburg. Il bilancio complessivo del Bayern nelle due partite elencate è di una vittoria e un pareggio.

Classifiche

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google