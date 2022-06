Bayern Monaco e Liverpool, accordo per Sadio Mané: affare da 41 milioni di euro

Accordo totale tra i due club per il trasferimento del senegalese in Baviera: 32 milioni di parte fissa, 9 di bonus.

Sadio Mané si appresta a diventare un giocatore del Bayern Monaco. Il colpo dal Liverpool sta per diventare effettivo, dopo che i due club hanno raggiunto un accordo nella giornata di oggi.

Decisivo il blitz di Hasan Salihamidzic per trattare con i Reds. Secondo quanto raccolto da GOAL, l’accordo è sulla base di 32 milioni di euro di parte fissa, più 6 di bonus legati alle presenze e 3 legati agli obiettivi del club. Totale: 41 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

Nei prossimi giorni il senegalese è atteso a Monaco per le visite mediche e firmare il suo contratto con il Bayern, per poi iniziare una nuova avventura della sua carriera, la prima in Germania.

Già quando era un giocatore del Salisburgo, il senegalese classe 1992 era entrato nei radar dei campioni di Germania. Poi il Southampton, il Liverpool, 120 goal con i Reds in 269 presenze, la vittoria in Champions League.

Con l’arrivo di Nunez, le gerarchie nell’attacco di Klopp sono destinate ad essere riscritte. Mané saluta dopo 6 anni, pronto a rinforzare l’attacco di Nagelsmann, in attesa di sapere se sarà compagno o sostituto di Robert Lewandowski.