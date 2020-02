Bayern Monaco-Lipsia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bayern Monaco sfida il Lipsia nel big match della 21ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Hans-Dieter Flick sfida il di Julian Nagelsmann nel big match della 21ª giornata di . I bavaresi guidano la classifica del massimo campionato tedesco con 42 punti, frutto di 13 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte, mentre la compagine dell'ex Est è al 2° posto ad appena una lunghezza di ritardo a quota 41, con un cammino di 12 successi, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Nei 7 confronti disputati in Bundesliga fra le due squadre, il è in vantaggio con 4 vittorie, 2 pareggi e un'unica sconfitta, che risale al 18 marzo 2018, quando il Lipsia si impose 2-1 sul proprio campo con reti di Naby Keita e Timo Werner a vanificare l'unica marcatura dei bavaresi con Sandro Wagner.

I bavaresi sono reduci da una striscia positiva di 6 vittorie consecutive in campionato, che li ha permesso di riportarsi in vetta alla classifica dopo un avvio di stagione stentato, il Lipsia invece ha collezionato 2 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle ultime 4 giornate di Bundesliga.

Robert Lewandowski è il capocannoniere della Bundesliga e del Bayern Monaco con 22 reti, Timo Werner è il miglior marcatore dei biancorossi con 20 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Lipsia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-LIPSIA

Bayern Monaco-Lipsia si giocherà il pomeriggio di domenica 9 febbraio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Marco Fritz, è in programma alle ore 18.00. Sarà l'8° confronto in Bundesliga fra le due formazioni.

Sarà Sky, che detiene i diritti della Bundesliga, a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva il big match Bayern Monaco-Lipsia, che andrà in onda su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) con la telecronaca affidata a Massimo Marianella.

Gli abbonati Sky avranno anche la possibilità di seguire Bayern Monaco-Lipsia in diretta attraverso Sky Go, sia su pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android.

L'alternativa è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare acquistando uno dei pacchetti proposti.

Flick si affiderà al consueto 4-2-3-1 e dovrà far fronte alle assenze pesanti di Süle, Javi Martínez e Perisic, infortunati. Davanti il bomber Lewandowski sarà il riferimento offensivo, alle sue spalle agiranno a sostegno Gnabry, Müller e Goretzka. In mediana Kimmich in coppia con Thiago Alcántara. Dietro, con Pavard e Davies che giocheranno da terzini, Alaba farà il centrale in coppia con Jerome Boateng. Fra i pali ci sarà Neuer.

Nagelsmann risponderà con un 3-4-1-2. In difesa, davanti al portiere ungherese Gulacsi, la linea a tre sarà formata da Mukiele, Klostermann e Upamecano. In mediana Halstenberg e Sabitzer saranno le due ali, con Laimer e Adams interni. Davanti l'ex romanista Schick agirà sulla trequarti alle spalle del tandem d'attacco composto da Nkunku e Timo Werner. Out per infortunio Konaté, Orban e Kampl, dalla panchina potranno rivelarsi utili a partita in corso i vari Dani Olmo, Forsberg e Poulsen.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; Gnabry, Müller, Goretzka; Lewandowski.

LIPSIA (3-4-1-2): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano; Halstenberg, Laimer, Adams, Sabitzer; Schick; Nkunku, Werner.