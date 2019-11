Bayern Monaco, Lewandowski individua il problema: "I giovani comunicano solo su internet"

La mancanza di leadership da parte delle nuove leve è un tema nel Bayern di oggi e Lewandowski ha una teoria: "Forse hanno paura di parlare".

La crisi di risultati in cui è incappato il in , che è costata la panchina a Kovac, trova nella difficoltà di ricambio generazionale a livello di leadership uno dei suoi fattori principali. Secondo Robert Lewandowski è una questione legata alle abitudini delle generazioni moderne.

"Forse hanno un po 'paura di parlare. È una generazione che scrive molti messaggi sul cellulare , che comunica molto su Internet ma chiama meno per telefono, è una cultura di questa generazione".

I grandi leader su cui poggia il Bayern di oggi sono fondamentalmente solo due: Manuel Neuer e proprio Lewandowski. L'attaccante polacco sta vivendo una grande annata a livello realizzativo con 20 goal in 14 presenze fra 'Bundes' e , ma secondo quanto ha dichiarato al quotidiano tedesco 'Süddeutsche Zeitung' per il bomber ci vorrebbe un leader per ogni reparto del campo.

"Una spina dorsale composta solo da Neuer e Lewandowski non è sufficiente. Dovremmo avere un leader in ogni linea di squadra : porta, difesa, centrocampo e uno nella zona offensiva. Sarebbe perfetto perché un giocatore da solo non può sorreggere tutto questo".

La difficoltà nel trovare giovani calciatori che, oltre al talento sul campo, riescano ad avere anche una leadership forte e diventare dei punti di riferimento per i compagni di squadra è un tema che preoccupa molto in Baviera. 'Lewa' crede che sia un problema legato alle abitudini delle nuove generazioni, ma anche ad un'impostazione sbagliata nel far crescere i nuovi calciatori.