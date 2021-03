Bayern Monaco-Lazio dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Dopo l'1-4 subito in casa, la Lazio è ospite dei campioni di tutto del Bayern. Tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BAYERN MONACO-LAZIO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo il ribaltone subito nella gara d'andata all'Olimpico, la Lazio va a fare visita al Bayern Monaco nel match di ritorno degli ottavi di finale della Champions Lague 2020/21.

Ai biancocelesti serve una vera e propria impresa per provare a passare il turno, in virtù dell'1-4 subito nella gara d'andata. La squadra di Inzaghi è infatti costretta vincere 0-4, oppure con almeno tre goal di scarto a patto che ne segni almeno cinque.

Insomma, sembra un'impresa al limite dell'impossibile contro la squadra forse più dominante d'Europa insieme al Manchester City. Anche perché in Champions League il Bayern Monaco non perde in casa proprio dagli ottavi di finale del 2018, quando l'allora squadra di Kovac venne eliminata dal Liverpool.

Quella rimane anche l'unica sconfitta in assoluto del club bavarese nella massima competizione europea: da lì in avanti il percorso netto nella scorsa stagione e quello di quest'anno, con soltanto un pareggio in mezzo a tutte le vittorie. La Lazio, insomma, è chiamata a un vero miracolo.

Qui potete trovare tutte ciò che dovete sapere su Bayern Monaco-Lazio: dalle notizie sulle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-LAZIO

Bayern Monaco-Lazio si giocherà mercoledì 17 marzo 2021 all'Allianz Arena di Monaco. Calcio d'inizio alle ore 21.00. Il match è valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si parte dal 4-1 per il Bayern dell'andata: la Lazio deve vincere con quattro reti di scarto, oppure con tre ma segnando almeno cinque goal.

Bayern Monaco-Lazio sarà in trasmessa in diretta esclusiva sulle reti Sky. La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Non è prevista copertura televisiva in chiaro.

Per gli abbonati Sky, Bayern Monaco-Lazio sarà visibile in diretta streaming attraverso la piattaforma Sky Go. Chi è già in possesso di un abbonamento alla pay tv dovrà soltanto scaricae l'app, loggarsi con il proprio Sky ID e selezionare il canale nel palinsesto. Il match è disponibile anche su Now TV, servizio di streaming di Sky, previo l'acquisto di uno dei pacchetti disponibili.

Bayern Monaco-Lazio potrà essere seguita anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale, il racconto minuto per minuto del match dell'Allianz Arena senza perdervi nemmeno un'azione. Dalle formazioni fino al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-LAZIO

Non sono attese rivoluzioni nel Bayern, che potrebbe risparmiare Boateng non al meglio schierando Pavard a destra e Süle di nuovo al centro. Hernandez potrebbe far rifiatare Davies a sinistra. Intoccabili Kimmich e Goretzka a centrocampo, così come Müller sulla trequarti e Lewandowski riferimento offensivo. Potrebbe trovare spazio Sané sugli esterni con Gnabry, con un po' di riposo per Coman.

Possibile rientro di Lazzari sull'out di destra, con Lulic che chiede spazio a sinistra. In caso contrario toccherà ancora a Marusic. Radu in difesa con Acerbi e Patric. Classico trio di centrocampo con Milinkovic-Savic e Luis Alberto coperti da Lucas Leiva. Correa, migliore dei suoi all'andata, fa da spalla a Immobile.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Hernandez; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Correa.