Bayern Monaco, il rinnovo di Lewandowski è ufficiale: il polacco ha firmato fino al 2023

L'attaccante polacco Robert Lewandowski ha rinnovato il suo contratto con il Bayern Monaco fino al 2023, c'è l'annuncio ufficiale del club tedesco.

Robert Lewandowski continuerà a far goal per il ancora a lungo. Il centravanti polacco classe 1988 ha infatti ufficialmente rinnovato il suo contratto con il club tedesco fino al 2023.

"Il e Robert Lewandowski hanno raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto fino al 2023. Il precedente contratto del trentunenne sarebbe scaduto nel 2021".

L'attaccante polacco ha commentato con soddisfazione l'accordo subito dopo la firma.

"Il Bayern Monaco è diventato la mia famiglia sportiva. Inoltre io e la mia famiglia siamo felici di vivere a Monaco di Baviera. Sono convinto che taglieremo grandi traguardi nei prossimi anni. Il Bayern Monaco è uno dei 3 più grandi club al mondo e sono orgoglioso di farvi parte".

Per il club, oltre al D.s. Hasan Salihamidžić, ha parlato il CEO Karl-Heinz Rummenigge.

"Per me Robert è il miglior attaccante al mondo ed è stato un pilastro della nostra squadra per anni. Quindi siamo estremamente contenti che continui a giocare con il Bayern ancora per molto tempo. Siamo certi che assieme a Robert raggiungeremo i nostri obiettivi nei prossimi anni".

Numeri impressionanti, quelli di Lewandowski con il Bayern Monaco: per il polacco 197 goal in 246 presenze complessive in tutte le competizioni con la maglia del club.