Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bayer Monaco capolista sfida il Fortuna Düsseldorf nella 29ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Hans-Dieter Flick, sempre più solo in vetta alla classifica di dopo il successo per 1-0 nel 'Der Klassiker' infrasettimanale contro il , sfida in casa il Fortuna Düsseldorf, compagine guidata da Uwe Rösler e in lotta per non retrocedere, nella 29ª giornata di Bundesliga.

I bavaresi comandano la graduatoria con 64 punti, frutto di 20 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e con 7 lunghezze di vantaggio sui rivali gialloneri a 4 giornate dalla fine del torneo, sembrano avviati verso il loro 30° titolo tedesco. I biancorossi hanno invece al momento 27 punti, e con un cammino di 6 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte, navigano al momento in 16ª posizione e per salvarsi devono rimontare un punto al , attualmente al quart'ultimo posto.

Le due squadre si sono affrontate 49 volte finora nella storia della Bundesliga, con un bilancio favorevole al Bayern di 29 vittorie, 10 pareggi e 10 sconfitte. L'ultimo exploit biancorosso è stato in casa del Bayern ben 29 anni fa: il 2 aprile 1991 il Fortuna si impose 1-0 all'Olympiastadion di Monaco con rete della vittoria siglata da Thomas Allofs.

Il ha vinto le ultime 7 partite giocate in Bundesliga, mentre il Fortuna Düsseldorf nelle ultime 4 giornate ha collezionato 3 pareggi e un importante vittoria sullo 04 nel turno infrasettimanale.

Il polacco Robert Lewandowski è il capoccannoniere dei bavaresi e della Bundesliga con 27 goal realizzati, mentre Rowen Hennings è il bomber dei biancorossi con 12 reti all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BAYERN MONACO-FORTUNA DÜSSELDORF: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Fortuna Düsseldorf

-Fortuna Düsseldorf Data: 30 maggio 2020

30 maggio 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BAYERN MONACO-FORTUNA DÜSSELDORF

Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf si disputerà la sera di sabato 29 maggio 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera e a porte chiuse. La gara avrà inizio alle ore 18.30.

Sarà Sky a trasmettere in esclusiva la sfida Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf in diretta televisiva. La partita andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca sarà affidata a Pietro Nicolodi.

Si potrà inoltre seguire il pre e il post partita su Sky Sport Football nel corso del programma 'Bundesliga Live', condotto in studio da Federica Lodi.

Per coloro che preferissero seguire Bayern Monaco-Fortuna Düsseldorf in diretta , esistono due opzioni. Gli abbonati Sky possono vedere la partita mediante Sky Go sia sul proprio pc o notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

La seconda opzione è costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che, previo acquisto di un pacchetto, consente la visione del meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui anche le gare di Bundesliga.

Flick ha qualche dubbio di formazione. Il principale riguarda il reparto difensivo, visto che Boateng è alle prese con un leggero problema fisico e potrebbe essere tenuto a riposo: nel caso in cui non dovesse giocare accanto ad Alaba, è pronto Lucas Hernández. Come terzini saranno invece confermati Pavard e Davies, e fra i pali ci sarà Neuer. In mediana Goretzka dovrebbe spuntarla su Thiago Alcántara. Davanti Lewandowski sarà il centravanti, alle sue spalle un terzetto di trequartisti composto da Gnabry, Thomas Müller e uno fra Perisic, al rientro dopo l'infortunio, e Coman.

Rösler si affiderà invece al 3-5-2. In attacco Karaman e Thommy formeranno il tandem offensivo. Alle loro spalle, Zimmermann e Suttner saranno i due esterni, con Bodzek (favorito su Sobottka) playmaker e Alfredo Morales (o Valon Berisha) e Stöger mezzali. Davanti al portiere Kastenmeier, infine, la difesa vedrà Ayhan, Hoffmann, favorito su Zanka, e Giesselmann formare la linea a tre difensiva.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnaby, T. Müller, Perisic; Lewandowski.

FORTUNA DÜSSELDORF (3-5-2): Kastenmeier; Ayhan, Hoffmann, Giesselmann; Zimmermann, Alfredo Morales, Bodzek, Stöger, Suttner; Karaman, Thommy.