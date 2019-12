Bayern Monaco, Flick conferma: "Lewandowski sarà operato domani dopo la partita"

Il tecnico del Bayern in conferenza ha confermato l'operazione di Lewandowski:"Non vogliamo perdere tempo, avrà bisogno di una pausa di 10-14 giorni".

Nel 2019 se si parla di si parla di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco sta infrangendo ogni record: in quattro mesi di stagione ha già messo a segno 30 goal, più di Messi e Ronaldo sommati insieme.

Domani contro il il polacco giocherà il suo ultimo incontro del 2019 e, subito dopo la partita, verrà operato all'inguine. A confermarlo è stato Flick, che ha parlato di Lewandowski durante la conferenza stampa per introdurre la sfida contro i 'Lupi'.

"Robert Lewandowski sarà operato all'inguine subito dopo la partita di domani. Non vogliamo perdere tempo. Avrà bisogno di una pausa di 10-14 giorni".

Un breve stop per l'attaccante del Bayern, che però è considerato necessario per poter affrontare il 2020 sulla stessa scia di questi ultimi mesi del 2019. L'obiettivo del club tedesco è quello di avere Lewandowski al meglio per dare l'assalto alla . Intanto, nella partita di domani il polacco cercherà di accrescere il bottino di reti di un anno che ha avuto davvero dell'eccezionale.