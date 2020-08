Bayern Monaco in finale di Champions per l'undicesima volta: raggiunto il Milan

Una striscia di 20 vittorie consecutive per il Bayern Monaco, che non perde dallo scorso 7 dicembre: raggiunto il Milan a quota 11 finali.

Il di Flick batte con un netto 3-0 il di Garcia e stacca il pass per la finale di , dove affronterà il di Neymar e Mbappé. Si tratta dell'undicesima volta che la formazione bavarese gioca l'ultimo atto della competizione: soltanto il ne ha giocate altrettante.

Il club tedesco raggiunge dunque il Diavolo nella speciale classifica delle finali giocate: soltanto il ne ha giocate di più, ben 16. I bavaresi possono avvicinarsi al Milan anche per quanto riguarda le coppe vinte: in caso di trionfo a Lisbona Lewandowski e compagni porterebbero infatti la sesta coppa 'dalle grandi orecchie' in a fronte delle sette vinte dai rossoneri.

Un cammino fin qui perfetto per gli uomini di Flick, che arrivano alla finale con una striscia di 20 vittorie consecutive, 28 nelle ultime 29 gare. Nel mezzo soltanto un pareggio contro il lo scorso febbraio. Una vera e propria macchina infallibile: il Bayern non perde addirittura dal 7 dicembre, esattamente 256 giorni fa, nel 2-1 contro il Monchengladbach, da allora sono arrivate ben 97 reti.