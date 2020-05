Bayern Monaco-Eintracht Francoforte dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La capolista Bayern Monaco sfida in casa l'Eintracht Francoforte nella 27ª giornata di Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il capolista di Hans-Dieter Flick sfida l' Francoforte di Adi Hütter nel posticipo del sabato della 27ª giornata di , la seconda dopo ripresa del torneo il 16 maggio.

I bavaresi guidano la classifica con 58 punti, frutto di 18 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, e hanno 4 lunghezze di vantaggio sul , le Aquile sono tredicesime a quota 28 punti, con 8 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte.

Nei 97 precedenti in Bundesliga, le statistiche sono nettamente favorevoli al Bayern, con 53 vittorie, 22 pareggi e altrettanti successi dell'Eintracht. I bavaresi, in particolare, si sono aggiudicati tutte e 10 le ultime partite casalinghe. Questa striscia positiva rappresenta la più lunga nei confronti di qualsiasi squadra che milita attualmente in Bundesliga.

L'ultima vittoria delle Aquile è l'ampio successo casalingo per 5-1 nella sfida di andata, che portò all'esonero dell'allora tecnico del Bayern Niko Kovac. Curiosamente un altro 5-1, questa volta in favore del Bayern, ottenuto nella 34ª giornata del 2018/19, ha consegnato l'ultimo titolo di al club bavarese nella scorsa stagione.

Il Bayern è reduce da 7 successi consecutivi nelle ultime 7 gare disputate in tutte le competizioni, e da 5 successi di fila in campionato, l'Eintracht invece ha rimediato una vittoria e 4 sconfitte consecutive nelle ultime 5 giornate del torneo.

Soltanto nella stagione 1999/00 l' aveva ottenuto più sconfitte di quest'anno a questo punto della stagione: 14 contro le 13 attuali. Le Aquile, inoltre, sono la squadra più debole fuori casa della Bundesliga, con appena 7 punti guadagnati in trasferta e 9 sconfitte nelle ultime 12 partite esterne.

Robert Lewandowski è il bomber del Bayern e il capocannoniere della Bundesliga con 26 goal all'attivo, mentre il portoghese Gonçalo Paciência è il giocatore più prolifico fra i rossoneri con 7 reti segnate. In questa pagina tutte le informazioni su -Eintracht Francoforte: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayern Monaco-Eintracht Francoforte

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte Data: 23 maggio 2020

23 maggio 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BAYERN MONACO-EINTRACHT FRANCOFORTE

Bayern Monaco-Eintracht Francoforte si disputerà la sera di sabato 23 maggio 2020 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera e a porte chiuse. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.30. Sarà il 98° confronto fra le due squadre nel massimo campionato tedesco.

La gara Bayern Monaco-Eintrach Francoforte sarà trasmessa in tv da Sky, che detiene i diritti della Bundesliga. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Pietro Nicolodi curerà la telecronaca.

Se invece si optasse per seguire la partita Bayern Monaco-Eintrach Francoforte in diretta , gli abbonati Sky hanno la possibilità di farlo mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come pc e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

C'è tuttavia un'altra opzione da prendere in considerazione, quella rappresentata da Now Tv: acquistando uno dei pacchetti proposti in base a quelle che sono le proprie esigenze, sarà possibile seguire il meglio dello sport della tv satellitare, Bundesliga compresa.

Flick potrebbe puntare sul 4-2-3-1. Davanti, alle spalle di Lewandowski, sulla trequarti dovrebbero agire Gnabry, Thomas Müller e Coman, con Goretzka che probabilmente partirà dalla panchina. In mediana Thiago Alcántara affiancherà Kimmich. Dietro, davanti a capitan Neuer, Pavard e Davies saranno i due terzini, con Boateng e Alaba a comporre la coppia centrale. L'alternativa è il 4-3-3 con Goretzka dal 1' in mediana e fuori uno fra Coman e Müller.

Hütter schiererà probabilmente l'Eintracht con il 3-4-1-2, preferito al 4-3-3 visto nella sconfitta con il M'Gladbach. Fra i pali ci sarà Trapp, con capitan Abraham, Hasebe e Hinteregger a comporre la linea a tre. A centrocampo i due interni saranno Hilsanker e Rode, con Da Costa e Kostic a presidiare le due fasce. In attacco Gacinovic dovrebbe spaziare sulla trequarti a sostegno delle due punte André Silva e Bas Dost. In panchina il giapponese Kamada.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Thiago Alcántara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Abraham, Hasebe, Hinteregger; Da Costa, Hilsanker, Rode, Kostic; Gacinovic; André Silva, Dost.