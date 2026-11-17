Bayern Monaco-Colonia: I dettagli della partita

Bundesliga - Game Week 10 20 nov 2026 - 14:30 Allianz Arena

La Bundesliga riparte dopo la sosta di novembre per le nazionali con una classica sfida tra Davide e Golia

Il Bayern Monaco ospita il Colonia all'Allianz Arena di Monaco in una partita di Bundesliga che vede i campioni dominare in campionato, ma alle prese con una lista degli infortunati sempre più lunga.

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La squadra di Vincent Kompany è in testa alla classifica della Bundesliga e sta attraversando un ottimo periodo di forma in tutte le competizioni, anche se l'allenatore è tornato al campo di allenamento solo di recente dopo un ricovero in ospedale dovuto a un problema di salute. Dovrebbe tornare in panchina dopo la sosta per le nazionali.

La situazione degli infortunati continua a preoccupare il Bayern. Jamal Musiala e Luis Diaz stanno riprendendo ad allenarsi e il loro rientro è atteso, ma Serge Gnabry e Ismael Saibari resteranno fuori per il resto dell'anno. L'ultimo contrattempo riguarda Alphonso Davies, che ha riportato uno strappo muscolare alla parte posteriore della coscia sinistra mentre era impegnato con il Canada: il club ha confermato che resterà assente per diverse settimane.

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Il Colonia arriva all'Allianz Arena in un momento difficile, al 15° posto nella classifica della Bundesliga. La squadra di Rene Wagner ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime cinque partite di campionato e dovrà esprimersi al meglio per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Anche gli ospiti devono fare i conti con diversi infortuni: Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga e Ragnar Ache sono tutti indisponibili in vista della trasferta a Monaco.

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