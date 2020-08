Bayern Monaco-Chelsea dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco ospita il Chelsea nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BAYERN MONACO-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

- Data: 8 agosto 2020

8 agosto 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il di Hans-Dieter Flick sfida il Chelsea di Frank Lampard nel ritorno degli ottavi di finale di Champion League. La qualificazione sembra una formalità per i bavaresi, che all'andata si imposero a Londra per 3-0 con doppietta di Gnabry e rete di Lewandowski, ma l'Europa è ricca di imprese clamorose e non potrà permettersi di sottovalutare i Blues, benché questi ultimi si presenteranno all'Allianz Arena falcidiati da squalifiche e infortuni.

Nei 5 precedenti fra le due formazioni in competizioni UEFA, i bavaresi sono in vantaggio sul piano statistico con 2 vittorie, 2 pareggi e un'affermazione dei Blues. I tedeschi, tuttavia, hanno perso 3 delle ultime 5 partite casalinghe nella fase a eliminazione diretta della UEFA , comprese le ultime due - contro il la scorsa stagione e il nella semifinale 2017/18 (1-2).

Il Bayern ha raggiunto gli ottavi dominando il Gruppo B con 18 punti, ben 8 in più del , mentre il Chelsea si è qualificato alla fase ad eliminazione diretta con il secondo posto nel Gruppo H (a pari punti con il ).

Altre squadre

Il polacco Robert Lewandowski è il bomber del Bayern Monaco e della Champions League con 11 reti, mentre Azpilicueta, Jorginho e Abraham sono i giocatori più prolifici dei londinesi nel torneo con 2 goal ciascuno. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-CHELSEA

Bayern Monaco-Chelsea si disputerà la sera di sabato 8 agosto 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 6ª fra le due formazioni in competizioni UEFA, è in programma per le ore 21.00.

La sfida Bayern Monaco-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Massimo Marianella.

Sarà inoltre possibile seguire il match anche attraverso Diretta Goal sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite, 486 del digitale terrestre).

Il ritorno degli ottavi di finale di Champions Bayern Monaco-Chelsea sarà visibile anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal potrete seguire Bayern Monaco-Chelsea anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi più importanti e le azioni più importanti della gara.

Flick non avrà a disposizione l'infortunato Pavard, ma per il resto potrà disporre dell'intera rosa. Davanti il bomber Lewandowski sarà il centravanti, con Gnabry, Thomas Müller e Coman che dovrebbero agire sulla trequarti. In mediana tandem formato da Thiago Alcántara e Goretzka. In difesa, davanti a Neuer, Kimmich sarà impiegato da terzino destro, con Davies a sinistra e Jerome Boateng e Alaba coppia centrale.

Tante assenze per Lampard, che avrà out per infortunio ben 7 componenti della rosa: Azpilicueta, Gilmour, Kantè, Loftus-Cheek, Pedro, Pulisic e Willian, e per squalifica Marcos Alonso e Jorginho. Squadra di fatto tutta da ricostruire. Fra i pali agirà Caballero, davanti a lui una linea a tre composta dall'ex Rüdiger, dal danese Christensen e da Zouma. A centrocampo James ed Emerson Palmieri presidieranno le due fasce, mentre Kovacic e Barkley potrebbero agire da interni. In attacco i baby Mount ed Hudson-Odoi si candidano ad affiancare l'esperto Giroud nel tridente offensivo.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, J. Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcántara, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Coman; Lewandowski.

CHELSEA (3-4-3): Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovacic, Barkley, Emerson Palmieri; Mount, Giroud, Hudson-Odoi.