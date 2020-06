Bayern Monaco-Borussia M'Gladbach dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bayern Monaco capolista ospita il Borussia M'Gladbach nel 31° turno della Bundesliga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Il di Hans-Dieter Flick è sempre più vicino al suo 30° titolo di campione di , e con un vantaggio di 7 lunghezze sul a 4 turni dal termine, sfida in casa il Borussia M'Gladbach di Marco Rose. Qualora il perdesse sul campo del Fortuna Düsseldorf, il Meisterschale potrebbe arrivare per i bavaresi già in questa giornata.

La capolista ha attualmente 70 punti frutto di 22 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, mentre i Puledri si trovano in 4ª posizione assieme al con 56 punti e un cammino di 17 vittorie, 5 pareggi e 8 k.o. e sono in lotta per piazzamento Champions. I 103 precedenti in premiano i bavaresi con 49 vittorie, 29 pareggi e 25 affermazioni del M'Gladbach.

In epoca recente i Puledri sono tornati ad essere un osso duro per il Bayern, che contro di loro ha perso 3 degli ultimi 5 incroci in campionato, più che contro ogni altro avversario. Tre sono anche le vittorie del M'Gladbach arrivate nelle ultime 8 trasferte in Bundesliga contro i bavaresi, mentre delle 43 precedenti gare fuori casa ne avevano vinto soltanto una.

I 130 goal segnati in totale dai Puledri al Bayern rappresentano il record di reti rifilate ai bavaresi per una squadra del massimo torneo teutonico. Il è reduce da una serie positiva di 9 vittorie consecutive in campionato, mentre il M'Gladbach ha rimediato 2 sconfitte, una vittoria e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Qualora scendesse in campo contro il M'Gladbach, David Alaba eguaglierebbe Andreas Herzog con 264 presenze, diventando assieme al suo predecessore il giocatore austriaco più presente nella competizione.

Il polacco Robert Lewandowski è il capocannoniere del Bayern e della Bundesliga con 30 reti realizzate, mentre Alassane Plea e Marcus Thuram sono i due migliori marcatori del M'Gladbach a pari merito a quota 10 goal.

Le due formazioni saranno però fortemente menomate in attacco: alla capolista mancheranno infatti proprio Lewandowski e Thomas Müller, entrambi squalificati per aver raggiunto la quinta ammonizione, nel M'Gladbach non ci sarà Alassane Plea, anche lui sanzionato dal Giudice sportivo. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Borussia M'Gladbach: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

BAYERN MONACO-BORUSSIA M'GLADBACH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayern Monaco-Borussia M'Gladbach

Bayern Monaco-Borussia M'Gladbach Data: 13 giugno 2020

13 giugno 2020 Orario: 18.30

18.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BAYERN MONACO-BORUSSIA M'GLADBACH

Bayern Monaco-Borussia M'Gladbach si disputerà la sera di sabato 13 giugno 2020, a porte chiuse, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.30. Le due squadre si affronteranno per la 104ª volta in Bundesliga.

Il big match Bayern Monaco-Borussia M'Gladbach sarà trasmesso in esclusiva in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (numero 203 del satellite). La telecronaca della gara sarà stata affidata a Pietro Nicolodi.

Tifosi e appassionati potranno inoltre seguire il pre e il post partita con il programma 'Bundesliga Live', condotto in studio da Federica Lodi, con la partecipazione di Massimo Marianella, Riccardo Gentile e Gianluigi Bagnulo.

Per gli abbonati Sky sarà possibile inoltre seguire Bayern Monaco-Borussia M'gladbach anche in diretta grazie a Sky Go. La partita sarà quindi visibile sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili, come smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android.

Per tutti c'è un'ulteriore possibilità costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, attraverso il quale è possibile vedere anche le partite di Bundesliga, oltre al meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, semplicemente acquistando uno dei pacchetti proposti.

Flick deve fare i conti con il grosso problema della sostituzione in attacco degli squalificati Lewandowski e Müller. Nel ruolo di centravanti potrebbe trovar spazio dal 1' il giovane attaccante olandese di origini nigeriane Zirkzee, l'alternativa è Gnabry utilizzato come falso nove. Alle sue spalle sulla trequarti dovrebbero agire Coman, Goretzka e Perisic. Sulla mediana Javi Martínez potrebbe affiancare Kimmich. In difesa Boateng e Alaba comporranno la coppia centrale, con Pavard e Davies terzini. Fra i pali giocherà capitan Neuer. Out per infortunio i vari Tolisso, Süle, Cutinho e Cuisance.

Rose cambia modulo e passa al 3-4-1-2 e dovrà a sua volta fare a meno di Plea in attacco. Indisponibili per infortunio anche l'attaccante statunitense Fabian Johnson, Zakaria e Strobl. Al suo posto spazio a Stinl in coppia con Thuram. Alle loro spalle agirà Hofmann. In mediana Lainer e Bensebaini agiranno sulle due fasce, mentre Kramer, favorito su Bénes, e Neuhaus, saranno i due interni. Dietro Jantsche dovrebbe completare la linea a tre difensiva con Ginter ed Elvedi davanti al portiere Sommer.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Javi Martínez; Coman, Goretzka, Perisic; Zirkzee.

BORUSSIA M'GLADBACH (3-4-1-2): Sommer; Jantsche, Ginter, Elvedi; Lainer, Kramer, Neuhaus, Bensebaini; Hofmann; Stindl, Thuram.