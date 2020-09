Bayern Monaco-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Bayern Monaco sfida il Borussia Dortmund nella Supercoppa di Germania: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 30 settembre 2020

30 settembre 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Der Klassiker fra il di Hans-Dieter Flick e il di Lucien Favre assegna la Supercoppa di edizione 2020. I Campioni d'Europa sono reduci da una fragorosa sconfitta in trasferta in contro l' (4-1), ma non va meglio ai gialloneri, battuti 2-0 dall' anche loro fuoricasa.

I bavaresi hanno vinto sia l'edizione 2019/20 della Bundesliga, la 30ª della loro storia, sia la Coppa di Germania 2019/20, la 20ª della lora ricca bacheca di trofei, e sfidano il Borussia Dortmund in quanto 2° classificato nell'ultimo campionato tedesco.

Il Bayern Monaco è la squadra che ha vinto più volte il trofeo (7, l'ultima nel 2018), mentre i gialloneri inseguono con 6 affermazioni (l'ultima nel 2019).

I campioni d'Europa sono usciti sconfitti in 5 occasioni nella Supercoppa di Germania, tre delle quali ad opera proprio del Borussia Dortmund: nel lontano 1989 (3-4), nel 2013 (1-2) e nell'ultima edizione del 2019 (0-2). I gialloneri, dal canto loro, hanno perso 4 volte la Supercoppa tedesca, di cui 3 ad opera degli storici rivali: nel 2012 (1-2), nel 2016 (2-0) e nel 2017 (5-4 ai rigori).

Nei 125 'Classici' in tutte le competizioni con il Borussia Dortmund, il Bayern Monaco è in netto vantaggio con 61 vittorie, 34 affermazioni giallonere e 30 pareggi. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Borussia Dortmund: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND

Bayern Monaco-Borussia Dortmund si giocherà la sera di mercoledì 30 settembre 2020 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. La partita avrà inizio alle ore 20.30.

La sfida della Supercoppa di Germania Bayern Monaco-Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre).

Sarà possibile per gli abbonati Sky seguire Bayern Monaco-Borussia Dortmund anche in diretta mediante Sky Go. La Supercoppa di Germania sarà infatti visibile sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android, sia su personal computer e notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Chi volesse, potrà inoltre acquistare un pacchetto su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione di diversi eventi sportivi.

IN DIRETTA SU GOAL

I lettori di Goal potranno seguire Bayern Monaco-Borussia Dortmund anche in diretta testuale. Collegandosi sul sito, avranno infatti gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal e le azioni più importanti della Supercoppa di Germania, dal calcio d'inizio fino al termine del match.

Flick, nonostante il k.o. contro l'Hoffenheim in campionato, non dovrebbe apportare grosse modifiche alla formazione titolare dei bavaresi. Fra i pali ci sarà capitan Neuer, davanti a lui linea difensiva a quattro con Pavard e Davies terzini e Boateng e Alaba centrali. In mediana Goretzka potrebbe ritrovare una maglia da titolare accanto a Kimmich a spese di Tolisso. Davanti, nel ruolo di centravanti è probabile il ritorno dal 1' del grande ex Lewandowski, con Gnabry, Thomas Müller e Sané a supporto sulla trequarti.

Ampie scelte per Favre, in particolare a centrocampo e in attacco. In mediana Delaney potrebbe spuntarla nel ruolo di interno destro su Dahoud e Bellingham, affiancando il belga Witsel, con Meunier a destra e Guerreiro a sinistra. In attacco, inamovibile Haaland come prima punta, alle sue spalle è possibile l'impiego di Brandt e Reus, partiti dalla panchina contro l'Augsburg, a spese di Reyna e Sancho. In difesa linea a tre composta da Akanji, Emre Can e Hummels davanti al portiere Bürki.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Bürki; Akanji, Emre Can, Hummels; Meunier, Delaney, Witsel, Guerreiro; Brandt, Reus; Haaland.