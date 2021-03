Bayern Monaco-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

In Bundesliga è tempo di Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Bayern Monaco-Borussia Dortmund Data: 6 marzo 2021

6 marzo 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre)

Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) Streaming: Sky Go e Now Tv

Il terzo Klassiker della stagione di calcio tedesco si gioca nella 24ª giornata di Bundesliga. Il Bayern Monaco ospita il Borussia Dortmund in un'attesissima sfida, che però al contrario degli ultimi due anni non sarà uno scontro al vertice, visto che le due squadre sono separate da ben 13 punti in classifica.

Come detto, ci sono già stati due precedenti in stagione. La Supercoppa di Germania di fine settembre, terminata 3-2 in favore della squadra di Flick con goal decisivo di Kimmich, e la gara d'andata dello scorso novembre, terminata con lo stesso risultato e uno show del solito Lewandowski, che da ex ha segnato 19 goal contro il BVB.

Il Bayern arriva alla sfida con l'obbligo di vincere e forte degli scorsi precedenti casalinghi: 4-0, 5-0 e 6-0 nelle ultime tre gare interne di Bundesliga. Il testa a testa con il Lipsia è destinato ad andare avanti ancora e la squadra di Nagelsmann non sembra mollare la presa.

Il Dortmund di Terzic viene invece da due vittorie contro Schalke e Arminia che hanno permesso di dimenticare le difficoltà e restituito grande fiducia.

In questa pagina tutto ciò che c'è da sapere su Bayern Monaco-Borussia Dortmund: dalle novità sulle formazioni a dove vedere il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-BORUSSIA DORTMUND

Bayern Monaco-Borussia Dortmund si giocherà sabato 6 marzo 2021 alle ore 18.30 all'Allianz Arena di Monaco. Il match è valido per la 24ª giornata della Premier League.

Come tutte le partite di Bundesliga visibilii in Italia, anche il Klassiker tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund sarà visibile su Sky. Il match si potrà vedere su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre). Telecronaca di Pietro Nicolodi.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund si potrà vedere in streaming live su SkyGo, servizio di streaming che Sky mette a disposizione dei propri clienti, fruibile semplicemente scaricando l'app sui propri dispositivi.

In alternativa il match potrà essere seguito su Now Tv, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti che contenga il meglio del calcio internazionale.

Il Bayern Monaco ritrova Thomas Müller, che si riprende la maglia da titolare sulla trequarti. Sané e Coman favoriti su Gnabry per lavorare sulle fasce ai lati di Lewandowski. Kimmich e Goretzka imprescindibili in mezzo, con Süle che prosegue da terzino destro, Alaba con Boateng al centro e Davies a sinistra. Ovviamente, Neuer in porta.

Senza Witsel e con Akanji ancora fuori, Terzic potrebbe affidarsi a Dahoud, Delaney e Bellingham a centrocampo, con Emre Can ormai stabilmente in difesa insieme a Hummels. Morey più di Meunier a destra, Schulz a sinistra con Guerreiro out per un problema muscolare. Bürki pronto a tornare tra i pali. In avanti potrebbe esserci Reus e Sancho (che stringerà i denti) alle spalle di Haaland.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Lewandowski.

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Bürki; Morey, Can, Hummels, Schulz; Dahoud, Delaney, Bellingham; Reus, Haaland, Sancho.