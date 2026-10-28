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Bayern Monaco-Borussia Dortmund, anteprima della Bundesliga: Scontro tra giganti nel Der Klassiker

Bayern Monaco vs Borussia Dortmund
Bundesliga
Bayern Monaco
Borussia Dortmund

Reduce dalla cinica vittoria per 3-1 in trasferta sul Friburgo, il Bayern Monaco, a caccia della vetta della classifica, ospita un Borussia Dortmund galvanizzato dal rocambolesco successo per 3-2 ottenuto in settimana contro il Werder Brema in Coppa di Germania.

Bayern Monaco-Borussia Dortmund: i dettagli della partita

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Bundesliga - Game Week 8
Allianz Arena

L'Allianz Arena mette alla prova la tenuta del Borussia Dortmund

Il Bayern Monaco ospita il Borussia Dortmund all'Allianz Arena di Monaco in una delle sfide più sentite della Bundesliga. Le due squadre si affrontano ai vertici della classifica: dopo sette giornate, il Bayern è primo e il Dortmund secondo.

Il Bayern arriva a questa partita in circostanze insolite. L'allenatore Vincent Kompany ha avuto un malore ed è crollato al campo di allenamento venerdì, venendo trasportato in ospedale. La guida della squadra è passata al co-allenatore Aaron Danks, che domenica ha condotto il Bayern alla vittoria per 3-1 sul campo del Friburgo. Danks continuerà a ricoprire l'incarico finché Kompany non riceverà il via libera per tornare, un processo che dovrebbe richiedere almeno diverse settimane.

Nonostante lo sconvolgimento, il Bayern ha offerto una prestazione lucida a Friburgo. Dayot Upamecano ha sbloccato il risultato, Serge Gnabry ha firmato il raddoppio e Michael Olise ha chiuso la partita nei minuti di recupero, dopo un finale sofferto. Il risultato mantiene il Bayern in testa alla Bundesliga con 17 punti.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

Il Dortmund arriva alla sfida in buona forma sotto la guida di Niko Kovac. Nell'ultima partita di Bundesliga ha battuto l'Eintracht Francoforte 1-0 e nelle ultime settimane ha conquistato punti in difficili trasferte. Ha gli stessi punti del Bayern ed è alle sue spalle soltanto per la differenza reti.

La lista degli indisponibili del Bayern resta lunga: Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Tarek Buchmann non saranno a disposizione. Al Dortmund mancano Emre Can, Giannis Konstantelias e Justin Lerma.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayern Monaco - Borussia Dortmund

Allenatore

  • V. Kompany

Il Bayern Monaco dovrà ancora fare a meno di un numero significativo di giocatori della prima squadra. Il portiere Manuel Neuer, l'esterno Luis Diaz, i centrocampisti Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic e il difensore Tarek Buchmann figurano tutti tra gli infortunati. Anche l'allenatore Vincent Kompany resta indisponibile e il co-allenatore Aaron Danks continuerà a guidare la squadra dalla panchina. Le indicazioni sulle probabili formazioni saranno aggiunte più vicino al calcio d'inizio.

Il Borussia Dortmund si presenta alla sfida senza Emre Can, Giannis Konstantelias e Justin Lerma, tutti indisponibili per infortunio. Non risultano squalificati per nessuna delle due squadre. L'undici titolare previsto di Niko Kovac non è stato confermato e sarà aggiornato prima della partita.

Stato di forma

FCB

FCB - Forma

FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
ARS
D2-2
SCF
V1-3
Gol segnato (subito)
16/9
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
BVB

BVB - Forma

BOD
S1-0
FCU
D0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
Gol segnato (subito)
6/4
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bayern Monaco ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite tra tutte le competizioni. Nell'impegno più recente ha vinto 3-1 sul campo dell'SC Friburgo in Bundesliga. Prima aveva pareggiato 2-2 con l'Arsenal in Champions League e battuto il RB Lipsia 6-1 in Bundesliga. In quelle cinque partite, il Bayern ha segnato 16 goal e ne ha subiti nove. La vittoria per 6-1 sul Lipsia è stata la sua prestazione più convincente in questo periodo.

Il Borussia Dortmund ha vinto due delle ultime cinque partite, pareggiandone due e perdendone una. Il risultato più recente è la vittoria per 1-0 sull'Eintracht Francoforte in Bundesliga. Nello stesso periodo ha anche vinto 2-1 in trasferta contro il Sabah FK in Champions League e pareggiato 0-0 con l'Union Berlino in campionato. Nelle cinque partite, il Dortmund ha segnato quattro goal e ne ha subiti tre. L'unica sconfitta è arrivata contro il Bodoe/Glimt in Champions League.

Precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioBorussia Dortmund
3
2
0
Supercoppa di Lega
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
3
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FIN
Bundesliga
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FIN
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
10Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato5/5

L'ultimo incontro tra le due squadre risale alla Supercoppa del 22 agosto 2026, quando il Bayern Monaco ha battuto il Borussia Dortmund 2-1. In precedenza, il Bayern aveva vinto 3-2 sul campo del Dortmund in Bundesliga il 28 febbraio 2026. Negli ultimi cinque scontri diretti, il Bayern ha ottenuto tre vittorie, con un pareggio e un successo del Dortmund. In quelle cinque partite, il Bayern ha segnato 10 goal e ne ha subiti sette.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
7520256+1917
V
V
D
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
D
D
V
V
3
FriburgoFriburgoSCF
7412169+713
S
S
V
D
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
S
V
V
V
D
5
RB LipsiaRB LipsiaRBL
74032011+912
V
S
V
S
V
6
Werder BremaWerder BremaSVW
73311514+112
V
D
D
V
D
7
Magonza 05Magonza 05M05
73131613+310
S
V
S
V
S
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
S
V
S
D
S
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
D
S
D
S
D
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
S
S
V
11
AmburgoAmburgoHSV
7304616-109
S
V
V
V
S
12
FC ColoniaFC ColoniaKOE
7223811-38
D
S
V
S
D
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
D
S
V
S
14
FrancoforteFrancoforteSGE
72231017-78
S
V
S
D
V
15
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
72051013-36
S
S
V
S
S
16
Schalke 04Schalke 04S04
713347-36
D
S
S
D
V
17
Union BerlinoUnion BerlinoFCU
7133618-126
D
D
V
S
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
71061122-113
V
S
S
S
S
Champions League
UEFA Europa League
Qualificato alla UEFA Conference League
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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