Bayern Monaco-Barcellona dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Bayern Monaco contro Barcellona, la gara più attesa: tutto quello che c'è da sapere, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Seconda giornata di Champions nel terribile gruppo C, il girone di ferro in cui sono inserite anche Inter e Viktoria Plzen. Arriva il momento del match più atteso, quello tra il Bayern Monaco di Nagelsmann e il Barcellona di Xavi: fuoco alle polveri.

Nel primo turno il Bayern Monaco ha espugnato il Meazza superando l'Inter per 2-0, mentre il Barcellona ha avuto la meglio sul Viktoria Plzen agevolmente: un 5-1 senza storia per la squadra blaugrana, ora alla prova più importante di questo avvio stagionale.

Statisticamente il Bayern Monaco ha vinto otto delle 11 gare di Champions League contro il Barcellona (1 pareggio, due sconfitte), incluse le ultime quattro di fila. Contro nessuna avversaria conta più successi (otto anche contro il Real Madrid).

In questa pagina trovate tutte le informazioni necessarie per arrivare pronti ad Bayern Monaco-Barcellona: dalle formazioni a dove vedere la partita in tv e streaming.

Il match tra Bayern Monaco e Barcellona si giocherà all'Allianz Arena di Monaco di Baviera il 13 settembre, alle ore 21. Si tratta della seconda gara di Champions League per entrambe.

Bayern Monaco-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky: il match sarà visibile su Sky Sport Football e Sky Sport Sport canale 253. L'alternativa è quella di seguire la sfida di Champions League su Infinity+.

La sfida tra Bayern Monaco e Barcellona potrà essere seguita anche in diretta streaming attraverso l’app di SkyGo, disponibile per tutti gli abbonati e fruibile attraverso il download su tutti i dispositivi.

L’alternativa è NOW, acquistando uno dei pacchetti che offra il meglio del calcio internazionale, o Infinity+. La sfida può essere vista via tablet, pc, smartphone e notebook.

Ancora da annunciare telecronista e seconda voce del match.

Su GOAL, attraverso la nostra diretta testuale, potrete seguire avvicinamento e momenti salienti di Bayern-Barcellona: prepartita, formazioni ufficiali e live minuto per minuto.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-BARCELLONA

BAYERN MONACO (4-2-2-2): Neuer; Pavard, de Ligt, L. Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Müller, Coman; Gnabry, Mané. All. Nagelsmann

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Christensen, Kounde, Alba; Kessie, De Jong, Pedri; Dembele, Lewandowski, Fati. All. Xavi