BAYERN MONACO-BARCELLONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il Barcellona di Xavi insegue la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League sfidando in trasferta il Bayern Monaco, già sicuro del passaggio del turno e del primo posto nel Gruppo E, nella 6ª giornata della fase a gironi.

I tedeschi guidano il raggruppamento a punteggio pieno con 15 punti, i catalani sono attualmente secondi in classifica a quota 7, con un cammino di 2 sconfitte, 2 vittorie e un pareggio, e hanno bisogno di una vittoria per essere certi di non farsi rimontare dal Benfica, attualmente 3° con 5 punti e impegnato con la Dinamo Kiev fanalino di coda.

Nei 10 precedenti nella massima competizione europea il bilancio è nettamente favorevole ai bavaresi, che hanno ottenuto finora 7 vittorie a fronte di 2 successi dei blaugrana e di un solo pareggio. In particolare il Bayern ha vinto le ultime tre sfide, stabilendo la striscia di vittorie più lunga di un club contro i catalani fra Coppa dei Campioni e Champions League.

Limitatamente alle gare giocate in casa, i tedeschi sono imbattuti da 5 partite europee contro il Barcellona (3 successi e 2 pareggi) e hanno vinto i due incroci più recenti: 4-0 nel aprile 2013 e 3-2 nel maggio 2015.

Robert Lewandowski, assieme ad Haller dell'Ajax, è l'attuale capocannoniere della Champions League con 9 goal. Se segnasse contro il Barcellona diventerebbe il primo calciatore nella storia a chiudere per la seconda volta in carriera in doppia cifra la fase a gironi del torneo (la prima è stata nel 2019/20).

Thomas Müller ha inoltre nel Barcellona la sua vittima preferita in Champions, avendo realizzato 7 goal in 6 gare ai blaugrana. Fra i catalani, invece, nessun calciatore ha realizzato più di un goal. In questa pagina tutte le informazioni su Bayern Monaco-Barcellona dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYERN MONACO-BARCELLONA

Bayern Monaco-Barcellona si disputerà la sera di mercoledì 8 dicembre 2021 nel palcoscenico dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Il fischio d'inizio della gara, che sarà l'11ª in Champions League fra le due formazioni, è previsto alle ore 21.00.

DOVE VEDERE BAYERN MONACO-BARCELLONA IN TV

La sfida Bayern Monaco-Barcellona sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sul canale Sky Sport (numero 253 del satellite).

La gara dell'Allianz Arena sarà inoltre trasmessa in diretta streaming da Infinity + , visibile, previo abbonamento, anche sulle moderne smart tv dei brand Samsung, Hisense ed LG e sulle Android TV.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Mediaset non hanno ancora reso noti i nomi di telecronista e seconda voce per la sfida europea Bayern Monaco-Barcellona.

BAYERN MONACO-BARCELLONA IN DIRETTA STREAMING

La sfida di Champions League, Bayern Monaco-Barcellona, potrà essere vista anche in diretta streaming, grazie a Sky Go, sia su dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando la app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Altre due opzioni sono rappresentate da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport anche la visione delle partite di Champions League, e da Infinity + , il canale a pagamento della piattaforma streaming di Mediaset, che offre agli abbonati anche la visione di 104 big match del massimo torneo calcistico europeo.

Quest'ultima possibilità è disponibile anche per gli utenti con dispositivi mobili Huawei e in possesso di un Mac.

IN DIRETTA SU GOAL

GOAL darà la possibilità ai suoi lettori di seguire il confronto Bayern Monaco-Barcellona anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale già dalle ore che precedono il match, troverete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il fischio d'inizio, sarete aggiornati in tempo reale sui goal, gli eventi e le azioni più importanti.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO-BARCELLONA

Nagelsmann si affiderà al consueto 4-2-3-1. Probabile assente Lucas Hernández, uscito per un problema fisico nel corso del Kassiker di Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Se non dovesse recuperare accanto a Upamecano ci sarà Süle, con Pavard terzino destro e Davies a sinistra. Fra i pali agirà capitan Neuer, mentre sulla mediana, ancora out Kimmich, positivo al Covid-19, sarà confermato il tandem composto da Tolisso e Goretzka. Sulla trequarti, Gnabry potrebbe essere preferito a Coman accanto a Thomas Müller e Sané a sostegno del centravanti Lewandowski.

Xavi risponderà con il 4-3-3 e dovrà fare a meno degli infortunati Braithwaite, Sergi Roberto, Ansu Fati, Pedri e Wagué, oltre che di Aguero, fermo da tempo a causa di una cardiopatia. Davanti al portiere tedesco Ter Stegen, Piqué e Araujo formeranno la coppia centrale, con Dest e Jordi Alba esterni bassi. A centrocampo l'esperto Busquets agirà da perno centrale, con Frenkie De Jong e González come mezzali ai suoi lati. Davanti Depay sarà la punta centrale nel tridente con Dembélé e Gavi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Süle, Davies; Tolisso, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Piqué, Araujo, Jordi Alba; F. De Jong, Busquets, González; O. Dembélé, Depay, Gavi.