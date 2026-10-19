Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.

+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Champions League
team-logoBayern Monaco
Allianz Arena
team-logoArsenal
Guarda su NOWGuarda su TV8
Con il contributo di

Bayern Monaco-Arsenal, anteprima di Champions League: tutto quello che c’è da sapere

Bayern Monaco vs Arsenal
Bayern Monaco
Arsenal
Champions League
H. Kane
B. Saka
D. Rice

Anteprima completa di Bayern Monaco-Arsenal in Champions League. Parliamo di tattiche, novità dalle squadre, stato di forma e molto altro.

Pubblicità
crest
Champions League - Game Week 3
Allianz Arena

Bayern Monaco-Arsenal si giocherà il 21 ottobre 2026 alle 15:00 EST, le 20:00 GMT.

Il Bayern si prepara al meglio alla sfida con l'Arsenal

Nel fine settimana il Bayern Monaco ha travolto l'RB Leipzig per 6-1, con una tripletta di Luis Diaz e i goal di Aleksandar Pavlovic, Harry Kane e Michael Olise. In questa stagione il Bayern ha segnato 18 goal nelle prime tre partite casalinghe di Bundesliga. Il 3-3 ottenuto nell'ultima gara di Champions League sul campo del Viking è stato un risultato sorprendente dopo il 5-0 rifilato al Bodo Glimt nella prima giornata.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

L'Arsenal conquista un'altra vittoria sofferta

L'Arsenal non ha offerto la sua miglior prestazione nel fine settimana, ma è riuscito a vincere 1-0 in casa del Nottingham Forest in Premier League. Un risultato migliore rispetto alle due precedenti partite al City Ground, entrambe finite 0-0. La squadra di Mikel Arteta è a tre punti dalla capolista Manchester City e ha vinto entrambe le gare disputate finora in Champions League in questa stagione: 1-0 sul campo del Napoli e 3-0 in casa contro il Lille.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Statistiche principali, infortuni e squalifiche

  • L'Arsenal non ha subito goal in sei delle ultime otto partite di Champions League.
  • Harry Kane ha segnato 15 goal contro l'Arsenal nel corso della sua carriera ed è andato a segno in nove partite consecutive di Champions League con il Bayern. Solo Cristiano Ronaldo (11) ha segnato in più gare consecutive della competizione.
  • Il Bayern deve fare a meno di Michael Olise per squalifica, mentre Manuel Neuer ha saltato la vittoria con ampio margine contro l'RB Leipzig per un problema al piede. William Saliba è l'unico giocatore dell'Arsenal ancora indisponibile a lungo termine.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Bayern Monaco - Arsenal

4-2-3-1
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahM. KimM. KimN. BrownN. BrownT. BischofT. BischofJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesE. EzeE. EzeD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern Monaco

Formazione titolare

Arsenal

Allenatore

  • V. Kompany
  • M. Arteta

Vincent Kompany dovrebbe schierare Jonas Urbig in porta, dopo che Manuel Neuer è stato fermato da un problema legato alla presenza di liquido nel piede. La probabile formazione del Bayern prevede Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim e Nathaniel Brown in difesa, Joshua Kimmich e Tom Bischof a centrocampo, con Michael Olise, Luis Diaz e Lennart Karl a supporto di Harry Kane. Non sono segnalati infortuni o squalifiche oltre alla situazione del portiere, anche se potrebbero arrivare aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Nella probabile formazione dell'Arsenal, David Raya parte titolare in porta alle spalle di una difesa a quattro composta da Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel ed Ezri Konsa. Mikel Merino e Bruno Guimaraes dovrebbero giocare a centrocampo, con Eberechi Eze, Declan Rice e Noni Madueke a supporto di Viktor Gyokeres in attacco. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche per la squadra ospite, anche se le condizioni della rosa saranno valutate dopo la partita di Premier League di domenica.

Stato di forma

FCB

FCB - Forma

ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
D2-2
VIK
D3-3
RBL
V6-1
Gol segnato (subito)
20/7
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5
ARS

ARS - Forma

IPS
V2-4
BHA
S3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
Gol segnato (subito)
10/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite, segnando 19 goal e subendone sette. Il risultato più recente è il 6-1 sull'RB Leipzig in Bundesliga, a conferma della sua prolificità offensiva in campionato. Ha pareggiato 3-3 con il Viking in Champions League e 2-2 con l'Augsburg in campionato: nonostante la facilità nel segnare, è stato più difficile chiudere le partite senza subire goal.

L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, il 3-0 contro il Brighton. Da allora ha ottenuto tre vittorie consecutive, tra cui il 3-0 sul Lille in Champions League e il sofferto 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque gare ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, con un rendimento difensivo nettamente migliorato nelle ultime settimane.

Precedenti

Testa a testa

Bayern MonacoPareggioArsenal
3
1
1
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
2
FIN
Champions League
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
FIN
Champions League
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FIN
14Gol segnati7
Partite senza 2.5 goal4/5
Entrambe le squadre hanno segnato4/5

L'ultimo confronto tra le due squadre risale a novembre 2025, quando l'Arsenal vinse 3-1 in casa nella fase campionato della Champions League. Prima di allora, il Bayern aveva vinto 1-0 in casa nell'aprile 2024, mentre l'andata di quello stesso confronto era terminata 2-2 all'Emirates. Negli ultimi cinque incontri di Champions League tra i due club, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie e un pareggio, anche se i due successi del Bayern nel 2017, tra cui il 5-1 all'Allianz Arena, furono netti.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

Nella fase campionato della Champions League, il Bayern Monaco occupa attualmente il 10° posto e l'Arsenal il 7°: entrambe le squadre sono dunque ben all'interno delle posizioni che valgono la qualificazione, mentre la competizione entra nel vivo.

TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

Segui GOAL su Google