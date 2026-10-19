Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 15:00 Allianz Arena

Bayern Monaco-Arsenal si giocherà il 21 ottobre 2026 alle 15:00 EST, le 20:00 GMT.

Il Bayern si prepara al meglio alla sfida con l'Arsenal

Nel fine settimana il Bayern Monaco ha travolto l'RB Leipzig per 6-1, con una tripletta di Luis Diaz e i goal di Aleksandar Pavlovic, Harry Kane e Michael Olise. In questa stagione il Bayern ha segnato 18 goal nelle prime tre partite casalinghe di Bundesliga. Il 3-3 ottenuto nell'ultima gara di Champions League sul campo del Viking è stato un risultato sorprendente dopo il 5-0 rifilato al Bodo Glimt nella prima giornata.

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L'Arsenal conquista un'altra vittoria sofferta

L'Arsenal non ha offerto la sua miglior prestazione nel fine settimana, ma è riuscito a vincere 1-0 in casa del Nottingham Forest in Premier League. Un risultato migliore rispetto alle due precedenti partite al City Ground, entrambe finite 0-0. La squadra di Mikel Arteta è a tre punti dalla capolista Manchester City e ha vinto entrambe le gare disputate finora in Champions League in questa stagione: 1-0 sul campo del Napoli e 3-0 in casa contro il Lille.

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Statistiche principali, infortuni e squalifiche

L'Arsenal non ha subito goal in sei delle ultime otto partite di Champions League.

Harry Kane ha segnato 15 goal contro l'Arsenal nel corso della sua carriera ed è andato a segno in nove partite consecutive di Champions League con il Bayern. Solo Cristiano Ronaldo (11) ha segnato in più gare consecutive della competizione.

Il Bayern deve fare a meno di Michael Olise per squalifica, mentre Manuel Neuer ha saltato la vittoria con ampio margine contro l'RB Leipzig per un problema al piede. William Saliba è l'unico giocatore dell'Arsenal ancora indisponibile a lungo termine.

Notizie sulle squadre e rose

Vincent Kompany dovrebbe schierare Jonas Urbig in porta, dopo che Manuel Neuer è stato fermato da un problema legato alla presenza di liquido nel piede. La probabile formazione del Bayern prevede Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim e Nathaniel Brown in difesa, Joshua Kimmich e Tom Bischof a centrocampo, con Michael Olise, Luis Diaz e Lennart Karl a supporto di Harry Kane. Non sono segnalati infortuni o squalifiche oltre alla situazione del portiere, anche se potrebbero arrivare aggiornamenti a ridosso del calcio d'inizio.

Nella probabile formazione dell'Arsenal, David Raya parte titolare in porta alle spalle di una difesa a quattro composta da Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel ed Ezri Konsa. Mikel Merino e Bruno Guimaraes dovrebbero giocare a centrocampo, con Eberechi Eze, Declan Rice e Noni Madueke a supporto di Viktor Gyokeres in attacco. Al momento non sono segnalati infortuni o squalifiche per la squadra ospite, anche se le condizioni della rosa saranno valutate dopo la partita di Premier League di domenica.

Stato di forma

Il Bayern Monaco ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte, nelle ultime cinque partite, segnando 19 goal e subendone sette. Il risultato più recente è il 6-1 sull'RB Leipzig in Bundesliga, a conferma della sua prolificità offensiva in campionato. Ha pareggiato 3-3 con il Viking in Champions League e 2-2 con l'Augsburg in campionato: nonostante la facilità nel segnare, è stato più difficile chiudere le partite senza subire goal.

L'Arsenal ha vinto quattro delle ultime cinque partite e ne ha persa una, il 3-0 contro il Brighton. Da allora ha ottenuto tre vittorie consecutive, tra cui il 3-0 sul Lille in Champions League e il sofferto 1-0 sul campo del Nottingham Forest. In queste cinque gare ha segnato otto goal e ne ha subiti tre, con un rendimento difensivo nettamente migliorato nelle ultime settimane.

Precedenti

L'ultimo confronto tra le due squadre risale a novembre 2025, quando l'Arsenal vinse 3-1 in casa nella fase campionato della Champions League. Prima di allora, il Bayern aveva vinto 1-0 in casa nell'aprile 2024, mentre l'andata di quello stesso confronto era terminata 2-2 all'Emirates. Negli ultimi cinque incontri di Champions League tra i due club, ciascuna squadra ha ottenuto due vittorie e un pareggio, anche se i due successi del Bayern nel 2017, tra cui il 5-1 all'Allianz Arena, furono netti.

Classifica

Nella fase campionato della Champions League, il Bayern Monaco occupa attualmente il 10° posto e l'Arsenal il 7°: entrambe le squadre sono dunque ben all'interno delle posizioni che valgono la qualificazione, mentre la competizione entra nel vivo.