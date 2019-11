Bayern Monaco, l'Allianz Arena si tinge di arancione contro la violenza sulle donne

Nella giornata di domani l'Allianz Arena sarà illuminata di arancione dalle 17 alle 23: ad annunciarlo è il con un comunicato stampa pubblicato sul sito ufficile. L'evento è organizzato in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

La stadio della società bavarese aderisce alla campagna indetta dal movimento femminile 'ZONTA Says NO', che ogni 25 novembre dal 2012 ad oggi ha organizzato eventi di questo tipo per toccare la coscienza colletiva su un tema molto delicato come quello della violenza sulle donne.

The Allianz Arena will be lit up in orange tomorrow evening in support of @ZontaIntl's initative to end violence against women and girls 🔶#FCBayern pic.twitter.com/GT8xBEBptN