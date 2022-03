Il Bayern Monaco acquista il 13enne Wisdom: costi di trasferimento per 300mila euro

Neanche un anno e mezzo dopo l’esordio a 16 anni e un giorno di Youssoufa Moukoko, attaccante classe 2004 del Borussia Dortmund, un altro giovanissimo fa parlare di sé in Germania: si chiama Mike Wisdom, come Moukoko fa l’attaccante, ma di anni ne ha 13. Età a cui già il giovanissimo attaccante del Dortmund faceva parlare di sé con i goal che segnava a raffica con i più gandi.

Wisdom per ora fa parlare per un trasferimento: dal Borussia Mönchengladbach al Bayern Monaco, con un costo di trasferimento totale di 300mila euro. Una cifra quasi surreale per un tredicenne. A raccontarlo è ‘Sky Sport’, che spiega anche come gli scout definiscano il ragazzo un “talento eccezionale”.

Il Bayern lo avrebbe monitorato per un anno e mezzo prima di acquistarlo, stupito dalla velocità di piedi del ragazzo ma anche della sua abilità uno-contro-uno. Doti che avevano attirato anche Leverkusen e Dortmund, ma alla fine il Bayern ha prevalso.

La cifra sarebbe un bonus alla firma discusso con la famiglia del giocatore, indennità di trasferimento e stipendio ‘junior’ al ragazzo, oltre al compenso per il Borussia.

Il percorso di Wisdom, che il 24 settembre spegnerà 14 candeline, inizierà con l’Under-15 del Bayern.