Bayern, l'ammissione di Kovac: "Javi Martinez ha fatto finta di avere i crampi"

Niko Kovac ha rivelato che i presunti crampi di Javi Martinez nel finale di Liverpool-Bayern erano soltanto una recita: "Ha fatto finta".

A volte bisogna essere furbi: facile sentirlo dire dagli opinionisti, meno da allenatori e giocatori interessati. Eppure Niko Kovac, allenatore del Bayern Monaco, dopo la sfida con il Liverpool non si è fatto problemi ad ammettere che i suoi giocatori nel finale hanno simulato per perdere tempo.

I bavaresi hanno resistito per 90 minuti sul campo del Liverpool tra tante sofferenze in fase difensiva e soprattutto un finale anche di grossa difficoltà fisica, culminato, almeno apparentemente, nei crampi di Javi Martinez, il migliore in campo.

Il basco si è sdraiato a terra a pochi minuti dal termine e si è fatto aiutare da Thiago Alcantara per rialzarsi e poi uscire dal campo per pochi attimi, salvo rientrare. Di infortuni o problemi, però, nemmeno l'ombra. E ad ammetterlo è stato proprio Niko Kovac ai microfoni di 'Sky Sports Deutschland' nel post-gara.

"Sapete come funziona, alla fine abbiamo provato a guadagnare tempo. Javi ha grande resistenza: non aveva i crampi, stava solo facendo finta".

Una dichiarazione a sorpresa del tecnico croato, che ha candidamente ammesso che il proprio giocatore aveva simulato soltanto per guadagnare tempo. Lo stesso aveva fatto anche Coman soltanto pochi giorni prima.

"Bisogna semrpe cercare di abbassare i ritmi e calmare le cose e va fatto con una certa esperienza. Anche Coman fece la stessa cosa a Berlino in Coppa di Germania due settimane fa".

Un'ammissione inusuale per un comportamento che, in realtà, ormai usuale lo è diventato su tutti i campi.