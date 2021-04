Il Bayern pensa a Klopp? Rummenigge: "Ha parlato contro la sua società"

Quelli che sta vivendo il calcio europeo sono i giorni più tormentati della sua storia recente. La nascita della Superlega rischia infatti di avere ripercussioni al momento difficili anche solo da immaginare.

Il CEO del Bayern Monaco, Kalle Rummenigge, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ ha spiegato come si è arrivati alla creazione di questa nuova competizione.

Nelle scorse ore, il presidente della UEFA Ceferin ha usato parole durissime contro Andrea Agnelli.

Secondo Rummenigge non è la Superlega la soluzione ai problemi del calcio europeo.

“La soluzione è ridurre i costi. Con la Superlega i club cercano di risolvere il problema dei debiti, peggiorati con la pandemia. Ma la strada non può essere quella di incassare sempre di più e pagare sempre di più giocatori e agenti. Dobbiamo ridurre un po’ le cose, non metterne altre sul tavolo. Abbiamo esagerato con le spese: tutti, nessuno escluso. È il momento di fare un calcio meno arrogante”.

Tra i dodici club fondatori della Superlega c’è anche l’Inter.

“Si dice che anche l’Inter abbia grossi problemi finanziari e magari pensa di risolverli così. L’incasso di cui parlano per la Superlega sembra enorme, ma non so se alla lunga i problemi saranno risolti. Io non ci credo. Non si può incassare sempre di più per compensare le spese”.