L'ex Bayern Kirchhoff a 'Goal': "Allenarsi contro Mandzukic significava dolore"

Jan Kirchhoff, capitano dell'Uerdingen, club di terza serie tedesca, ha scritto su 'Goal' e 'SPOX' di Mario Mandzukic, suo ex compagno al nella stagione 2013/14.

"Vorrei parlare di uno dei miei avversari più forti, il mio ex compagno Mario Mandzukic.

Allenarsi contro di lui significava ‘dolore’. Cercava sempre il contatto fisico, provava a bloccare ogni palla lunga. Spesso saltava sulla schiena dei difensori sui palloni alti. Anche in allenamento, non accettava di perdere. Quando durante il torello rimaneva troppo in mezzo, iniziava ad entrare in tackle su tutti. Da avversario diretto è stato difficilissimo allenarsi bene. Ti puniva fisicamente, ma non ci sono mai state malizie. Ricordo che alcune volte ho dovuto fare un passo indietro. Una volta giocavamo cinque contro cinque, mi ero allenato bene. Ho preso palla fronte alla porta e stavo per calciare, quando Mario è partito come un pazzo dalla fascia per fermarmi. Probabilmente ho calciato via la palla in un mix di paura e saggezza…