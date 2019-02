Bayern in ansia per Coman: doppietta e altro infortunio alla caviglia

Venerdì sera il Bayern Monaco ha sofferto, ma vinto con il brivido contro l'Augsburg per 3-2. Una serata che si apprestava ad essere perfetta per Kingsley Coman, autore di una doppietta, e che invece rischia di essere l'ennemna tegola della sua carriera.

💬 #Kovac: "Kingsley #Coman will be examined properly tomorrow, then we'll know more. I hope he will be an option for Tuesday."#FCAFCB pic.twitter.com/xkA0G7wEQl