Bayern, grave infortunio per Lucas Hernandez: rottura del legamento della caviglia

Perso per lungo tempo Niklas Süle, che con ogni probabilità sarà costretto a guardare anche gli Europei del prossimo anno dal televisore di casa, il maledice nuovamente la sfortuna: anche Lucas Hernandez si è fatto male.

Segui 3 partite di Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

L'articolo prosegue qui sotto

A comunicarlo sul proprio sito ufficiale è stato lo stesso club tedesco, che non ha quantificato i tempi di recupero dell'ex terzino dell' . Il cui infortunio, però, è da considerarsi grave.

ℹ️ Injury update#FCBayern will be without @LucasHernandez for the coming weeks. @Javi8martinez and @SergeGnabry haven't picked up serious injuries.



Get well soon, Lucas! ☘️#ComebackStronger #MiaSanMia pic.twitter.com/wsRAl8SuvI