Bayern, Coutinho con una maglia diversa rispetto ai compagni: la sua taglia non c'è

Al Bayern Monaco Coutinho indossa una maglia diversa rispetto ai suoi compagni: la sua taglia non c'è e deve usare la replica per bambini.

Nell'ultima partita di del ha brillato splendente la stella di Coutinho: il fantasista brasiliano è stato autore di una tripletta contro il ed ha servito anche due assist.

Contro il Werder Coutinho è stato letteralmente inarrestabile, deliziando l'Allianz Arena con le sue giocate e con un pallonetto in salsa verdeoro con cui ha battuto un inerme Jiri Pavlenka. Oltre ad essere stato protagonista sul campo, il fantasista brasiliano si è conquistato anche l'attenzione sui tabloid per la maglietta che indossava. Come ha riportato il 'Sun', infatti, Coutinho indossava una maglia diversa rispetto ai suoi compagni.

Non esiste la taglia adatta al brasiliano, alto appena 172 cm, della maglia da gara del Bayern e Coutinho è costretto a vestire una replica della divisa da gioco da bambino. Una vicenda che ha davvero dell'incredibile: il giocatore che fa sognare i bambini della Baviera indossa la stessa maglietta di chi, fra loro, ammira le sue gesta dalla tribuna dell'Allianz Arena.

L'Adidas' ha fatto sapere che entro la fine dell'anno farà avere a Coutinho una maglia da gioco fatta su misura per lui. La divisa da gara del prevede, infatti, una misura minima di altezza di 176 cm.