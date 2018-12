Bayern, anche Rafinha verso l'addio: "Credo sia il mio ultimo anno"

Dopo Robben e (quasi) Ribery, anche Rafinha è pronto a salutare il Bayern: "Il mio ciclo sta arrivando alla fine". L'ex Genoa va in scadenza a giugno.

A poco a poco, il Bayern degli ultimi anni va cambiando pelle. Dopo Arjen Robben, che hanno già annunciato l'addio ai bavaresi a giugno, e Franck Ribéry, che secondo il presidente Uli Hoeness è all'ultimo anno, un'altra bandiera recente del club è pronta a cambiare aria: Rafinha.

L'ex terzino del Genoa, attualmente in vacanza in Brasile in concomitanza con la pausa della Bundesliga, lo ha confessato ai microfoni dell'emittente 'SporTv' al termine di una partita di beneficenza disputata a Uberlandia, nello Stato di Minas Gerais. Dalle sue parole sembrano esserci pochi dubbi: una nuova avventura lo aspetta.

"Il mio ciclo al Bayern sta arrivando alla conclusione. Molte cose potranno ancora accadere in questi sei mesi, però sì, credo che questo sia il mio ultimo anno a Monaco".

Il futuro di Rafinha ancora non è ben definito: lo stesso giocatore si è mantenuto possibilista.

"Ancora non ho parlato con nessuno, anche per rispetto al Bayern. Ma credo che questo ciclo stia arrivando alla fine. Ora mi riposerò, poi mi godrò questi ultimi sei mesi. Tornare in Brasile? Sì, è una possibilità, ma non sto parlando con nessuno".

Arrivato al Bayern dal Genoa nel giugno del 2011, Rafinha sta per arrivare alla conclusione di 7 anni di soddisfazioni e trionfi: il brasiliano ha vinto sei volte la Bundesliga, oltre alla Champions League e al Mondiale per Club del 2013. A 33 anni, il momento di andarsene pare essere arrivato.