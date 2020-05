Bayer Leverkusen-Wolfsburg dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Bayer Leverkusen ospita il Wolfsburg nell'anticipo serale di Bundesliga: tutto quello che c'è da sapere, dalle formazioni alla diretta streaming.

L'anticipo del turno infrasettimanale di si gioca alla 'Bay Arena' di Leverkusen' dove i padroni di casa del Bayer ospitano il .

Le 'Aspirine' sono attualmente quarte in classifica dopo aver battuto e scavalcato proprio qualche giorno fa il Monchengladbach. Grande protagonista della gara, ancora una volta, è stato la stellina Kai Havertz autore di un'altra doppietta.

Il Wolfsburg invece è reduce dalla sconfitta casalinga subita contro il Borussia ed attualmente occupa il sesto posto, in piena zona Europa ma con e 04 distanti solo due punti.

Altre squadre

In questo articolo potete trovare tutte le informazioni necessarie per non arrivare impreparati alla partita: dalle formazioni alla diretta tv e streaming.

BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Wolfsburg

-Wolfsburg Data: 26 maggio 2020

26 maggio 2020 Orario: 20.30

20.30 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO BAYER LEVERKUSEN-WOLFSBURG

Bayer Leverkusen-Wolfsburg si giocherà martedì 26 maggio 2020 alla 'Bay Arena' di Leverkusen. Calcio d'inizio previsto per le ore 20:30.

Il match tra Bayer Leverkusen e Wolfsburg verrà trasmesso da Sky sul canale Sky Sport Football (numero 203 del satellite).

Gli abbonati Sky potranno vedere Bayer Leverkusen-Wolfsburg anche su pc, tablet o smartphone tramite il servizio Sky Go scaricando l'applicazione dedicata.

L'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio live e on demand di Sky che - previo abbonamento - offre la visione di tutti i programmi in onda sulla piattaforma madre.

Nel Bayer Leverkusen ci sarà Bender a guidare la difesa a tre, con Sinkgraven e Weister sulle fasce. In mezzo al campo Aranguiz e Demirbay. Davanti il tridente formato da Bellarabi, Havertz e Diaby.

Il Wolfsburg dovrebbe schierarsi con un classico 4-4-2 in cui le punte saranno Brekalo e Weghorst. Mehmedi e Steffen sugli esterni.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-3): Hradecky; Tapsoba, Bender, Dragovic; Sinkgraven, Aranguiz, Demirbay, Weiser; Bellarabi, Havertz, Diaby.

WOLFSBURG (4-4-2): Casteels; Mbabu, Brooks, Pongracic, Roussillon; Steffen, Schlager, Arnold, Mehmedi; Brekalo, Weghorst.