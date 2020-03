Bayer Leverkusen-Union Berlino, malore sugli spalti: i tifosi non cantano per rispetto

Tifoso vittima di un malore sugli spalti di Leverkusen-Union Berlino: entrambe le tifoserie evitano di cantare per rispetto.

Un episodio di grande rispetto arriva dagli spalti della DFB Pokal, dove il ha battuto l' Union Berlino 3-1 nei quarti di finale: sugli spalti un tifoso accusa un malore e le due tifoserie smettono di cantare per rispetto.

Uno spiacevole episodio che va oltre i colori e le rivalità: le due squadre proseguono la partita in un silenzio surreale. Nessuna protesta o contestazione, soltanto semplice rispetto nei confronti del tifoso, che è stato subito soccorso mentre altri 'coprivano' la scena con un telo nero.

Altre squadre

Lo sfortunato tifoso è attualmente in condizioni stabili e non è in pericolo di vita: lo staff medico che lo ha soccorso è stato poi accolto dagli applausi dell'intero stadio al loro ritorno a bordocampo. Solo a quel punto entrambe le due tifoserie hanno ricominciato a cantare e sostenere le rispettive squadre.