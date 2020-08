Bayer Leverkusen-Rangers dove vederla: Sky o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers affronterà l'Inter nei quarti di Europa League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

BAYER LEVERKUSEN-RANGERS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 6 agosto 2020

6 agosto 2020 Orario: 18.55

18.55 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

Il Bayer Leverkusen cerca riscatto in contro i Rangers dopo il deludente quinto posto in , che lo terrà fuori dalla prossima Champions. La vincente gara affronterà l'Inter nei quarti di finale in gara unica e in campo neutro.

Le 'Aspirine' in realtà hanno di fatto ipotecato la qualificazione grazie alla vittoria ottenuta all'andata a Glasgow per 1-3. Ai Rangers insomma servirà un'impresa per volare in dove si giocherà la Final Eight di Europa League.

Rangers che peraltro non disputano una partita ufficiale dal 12 marzo quando il campionato scozzese era stato interrotto causa pandemia. La squadra di Gerrard ha chiuso al secondo posto ma distante ben 23 punti dal a 9 giornate dal tempo.

Altre squadre

In questa pagina tutte le informazioni su Bayer Leverkusen-Rangers: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO BAYER LEVERKUSEN-RANGERS

Bayer Leverkusen-Rangers si disputerà la sera di giovedì 6 agosto 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico della 'Bay Arena' di Leverkusen. Il fischio d'inizio della partita è in programma per le ore 18.55.

La sfida Bayer Leverkusen-Rangers sarà trasmessa in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Sarà inoltre possibile seguire il match anche attraverso Diretta Goal sui canali Sky Sport Collection (numero 205 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite, 486 del digitale terrestre).

Il ritorno degli ottavi di finale di Europa League Bayer Leverkusen-Rangers sarà visibile anche in diretta mediante Sky Go, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android.

Un'alternativa è rappresentata da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Attraverso Goal potrete seguire Bayer Leverkusen-Rangers anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale, avrete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, con i goal, gli eventi più importanti e le azioni più importanti della gara.

Tante assenze per Bosz: non saranno della partita Weiser e Demirbay per squalifica, gli infortunati Paulinho e Bellarabi, più Amiri, in quarantena. Il tecnico dovrebbe schierare i due fratelli Bender in difesa con Tapsoba favorito su Tah, mentre sulla sinistra verso la conferma Wendell. In mediana la coppia Baumgartlinger-Aranguiz. Alle spalle di Volland agiranno Diaby, Havertz e Bailey.

Steven Gerrard deve valutare le condizioni dei suoi uomini. Sicuro di una maglia da titolare il capitano Tavernier. Kamara in regia, mentre Davis e Hagi si giocano il posto. La punta centrale sarà Morelos con Aribo e Kent ai suoi lati.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; L. Bender, S. Bender, Tah, Wendell; Baumgartlinger, Aranguiz; Diaby, Havertz, Bailey; Volland.

RANGERS (4-3-3): McGregor; Tavernier, Goldosn, Edmunson, Barisic; Arfield, Kamara, Davis; Aribo, Morelos, Kent.